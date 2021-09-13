Immagina di essere in grado di automatizzare una decisione così importante come l'assegnazione delle donazioni di organi con la certezza che il risultato sarà affidabile e privo di errori.
La maggior parte delle decisioni aziendali non riguarda la vita o la morte, ma può essere altrettanto complessa. Un processo aziendale apparentemente semplice, come rispondere a un ticket di help desk, implica che siano prese correttamente numerose decisioni lungo il percorso: un chatbot può gestire questo ticket o è necessario l'intervento umano? Se un dipendente deve intervenire, quale processo dovrebbe seguire? Come può risolvere in modo adeguato la richiesta in un modo che offra un beneficio sia all''azienda che al cliente?
Affinché qualsiasi processo aziendale sia automatizzato in modo intelligente, ognuna di queste piccole decisioni deve prima essere automatizzata in modo affidabile. I vari fattori che influenzano queste decisioni, dalle normative di settore alle condizioni di mercato, fino alle preferenze individuali dei clienti, devono essere tutti presi in considerazione.
I sistemi di gestione delle regole di business (BRMS) consentono questo livello di automazione delle decisioni. Questi sistemi software offrono alle aziende la capacità di definire, implementare e gestire le regole di business e la logica decisionale in modo che le applicazioni possano prendere decisioni intelligenti in modo coerente, veloce e con un intervento umano minimo. I sistemi BRMS trasformano le regole che governano le decisioni aziendali in asset per tutta l'azienda, utilizzabili nei workflow dell'intera l'organizzazione.
Ogni processo aziendale, dall'evasione degli ordini dei clienti allo sviluppo di un nuovo software, implica una serie di decisioni. Le regole di business sono le linee guida logiche che garantiscono che le decisioni aziendali portino ai risultati giusti. Le regole di business stabiliscono quali attività commerciali debbano svolgersi in quali circostanze.
Una regola di business formale è composta da due elementi fondamentali:
Considera l'esempio di un cliente che chiede di restituire un prodotto. Le regole di business che determinano le modalità di elaborazione del reso potrebbero essere le seguenti:
Scenario 1:
Scenario 2:
Definire regole di business formali consente alle aziende di automatizzare le decisioni aziendali, dando vita a un sistema coerente di logica decisionale che può essere applicato a tutti i processi aziendali. Le regole di business formalmente definite indicano al workflow automatizzato cosa fare in una determinata situazione (ad esempio, quando avviare un processo, quando interrompere un processo e quando intraprendere determinate azioni all'interno del processo).
Formalizzare le regole di business non è sempre facile. Anche situazioni semplici, come il reso di un cliente, richiedono più regole di business per tenere conto dei vari fattori che possono influenzare il risultato finale. La complessità della logica decisionale aumenta solo in settori altamente regolamentati, come l'assistenza sanitaria e la finanza. Le decisioni relative all'elaborazione della richiesta di prestito di un cliente, ad esempio, sono soggette non solo ai criteri aziendali, ma anche a una serie di requisiti normativi per prevenire discriminazioni, frodi e altri esiti illegali.
Un sistema di gestione delle regole di business (BRMS) fornisce agli utenti aziendali la tecnologia necessaria per codificare le regole di business in modo ripetibile, affidabile e automatizzabile.
La gestione delle regole di business, da non confondere con la gestione dei processi aziendali (BPM), si riferisce al processo e alla pratica di definire formalmente le regole di business, implementarle, gestirle e automatizzarne l'implementazione. Un sistema di gestione delle regole di business (BRMS) è la piattaforma tecnologica attraverso la quale viene eseguito questo processo. Un BRMS offre strumenti per facilitare l'intero ciclo di vita delle regole di business, dalla definizione e memorizzazione come logica aziendale formale, all'audit delle regole esistenti, fino alla gestione della logica decisionale generale che guida l'automazione nell'intero ecosistema tecnologico aziendale.
Il vantaggio principale di un BRMS per le attività di automazione è che le regole non devono essere codificate separatamente in ogni applicazione aziendale. Un BRMS consente invece all'azienda di mantenere un'unica fonte di regole di business, on-premise o nel cloud. Altre applicazioni nell'ecosistema tecnologico possono semplicemente trarre le proprie regole dal sistema BRMS. Questo rende le regole di business realmente scalabili, poiché devono essere create una sola volta e possono essere utilizzate da qualsiasi reparto o workflow.
Un BRMS è in genere costituito da tre elementi distinti ma interconnessi:
Affinché le regole di business siano leggibili dalle applicazioni, devono essere espresse in termini di linguaggio di programmazione condizionale. Pensiamo ai qualificatori logici formali utilizzati nei progetti di codifica: "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN", ecc.
Un BRMS contiene un ambiente di sviluppo low-code o no-code, affinché il personale aziendale non tecnico possa creare regole di business in questo linguaggio condizionale. Riprendiamo la richiesta di rimborso del cliente descritta in precedenza. L'espressione condizionale della regola che governa questo processo potrebbe essere simile alla seguente:
Se (IF) sono trascorsi meno di 30 giorni da quando il cliente ha ordinato un prodotto, allora (THEN) rimborsa il prodotto. Altrimenti (ELSE), offri un credito.
Le regole di business possono anche essere espresse come tabelle decisionali, utili quando si elaborano regole in cui più di una condizione influenza l'azione corretta. Ad esempio, se anche il prezzo di un articolo influenza la procedura di reso, un utente aziendale potrebbe preparare una tabella decisionale simile a questa:
Molti BRMS includono anche la possibilità di simulare le regole in modo che i membri del team possano testarle per vedere come potrebbero influenzare i risultati delle decisioni. Ad esempio, se si aggiunge una nuova regola a un processo di approvazione del prestito che richiede un punteggio di credito pari o superiore a 700, un membro del team potrebbe vedere in che modo tale regola modificherebbe il tasso di approvazione prima di implementarla effettivamente.
Una volta definite, le regole vengono inserite nel repository centrale del sistema BRMS. Qui le regole possono essere consultate, modificate, condivise in tutta l'azienda, oltre a essere accessibili per diverse applicazioni.
Il motore delle regole è il componente software che consente alle altre applicazioni dell'ecosistema aziendale di accedere al repository delle regole ed eseguirle in un ambiente runtime. L'applicazione invia una richiesta al BRMS, inclusi tutti i dati pertinenti di cui il motore delle regole necessita per prendere una decisione. Il motore delle regole verifica quindi la richiesta rispetto alle regole pertinenti e restituisce una decisione. Infine, questa decisione fa sì che l'applicazione intraprenda un'azione specifica.
Pensiamo ad esempio a un'azienda SaaS che fornisce tre diversi livelli di abbonamenti alla propria piattaforma: uno per le piccole imprese, uno per le medie imprese e uno per le grandi imprese. Quando arrivano nuovi lead attraverso il sito web dell'azienda, l'azienda desidera indirizzarli automaticamente al team di vendita appropriato, in base alle dimensioni dell'organizzazione. L'azienda potrebbe creare un servizio decisionale per governare questo processo in un BRMS in questo modo:
Con un BRMS, le regole sono memorizzate in un repository centrale separato dalle applicazioni. Il repository crea una singola fonte affidabile per le regole di business, a cui possono accedere tutte le applicazioni dell'azienda. Di conseguenza, le regole di business sono scalabili e le decisioni aziendali sono mantenute aggiornate, coerenti e affidabili in ogni momento.
I sistemi BRMS possono essere utilizzati per automatizzare la maggior parte, se non tutte, le decisioni aziendali in una varietà di settori e funzioni aziendali. Alcuni esempi comuni di casi d'uso dei sistemi BRMS includono:
L'automazione intelligente dei processi aziendali di qualsiasi tipo richiede innanzitutto la definizione di un set di regole di business chiare per governare il processo decisionale automatizzato. Un potente BRMS come IBM Operational Decision Manager (ODM) offre alle aziende gli strumenti necessari per sviluppare, memorizzare, gestire e implementare regole di business nell'intero ecosistema tecnologico.
IBM ODM è una soluzione completa per la gestione delle decisioni che consente alle aziende di scoprire, acquisire, analizzare, automatizzare e governare le regole di business con precisione nei complessi ambienti informatici moderni. Questa soluzione può autorizzare un prestito, prendere decisioni su offerte promozionali o rilevare un'opportunità di cross-selling con un livello elevato di precisione e personalizzazione. Con IBM ODM, i team possono aggiungere o aggiornare nuove regole in qualsiasi momento utilizzando strumenti no-code e possono simulare le regole prima dell'implementazione per garantire la massima efficienza.
Utilizza IBM Operational Decision Manager come parte di IBM Cloud Pak for Business Automation. Creato per qualsiasi hybrid cloud, IBM Cloud Pak for Business Automation include il più ampio set di funzionalità di automazione basate su AI e machine learning attualmente disponibile sul mercato, tra cui servizi di contenuti, elaborazione dei documenti, gestione delle decisioni, automazione del workflow, robotic process automation (RPA) e process mining. Grazie alle raccomandazioni fruibili generate dall'AI, all'analytics integrata per misurare l'impatto e agli strumenti business-friendly per accelerare l'innovazione, il nostro software ha aiutato i clienti a ridurre i tempi di completamento dei processi del 90%, a dimezzare i tempi di attesa dei clienti, a ridurre i rischi e a risparmiare migliaia di ore di lavoro che sono state poi riassegnate a lavori di maggior valore.
