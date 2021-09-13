Immagina di essere in grado di automatizzare una decisione così importante come l'assegnazione delle donazioni di organi con la certezza che il risultato sarà affidabile e privo di errori.

La maggior parte delle decisioni aziendali non riguarda la vita o la morte, ma può essere altrettanto complessa. Un processo aziendale apparentemente semplice, come rispondere a un ticket di help desk, implica che siano prese correttamente numerose decisioni lungo il percorso: un chatbot può gestire questo ticket o è necessario l'intervento umano? Se un dipendente deve intervenire, quale processo dovrebbe seguire? Come può risolvere in modo adeguato la richiesta in un modo che offra un beneficio sia all''azienda che al cliente?

Affinché qualsiasi processo aziendale sia automatizzato in modo intelligente, ognuna di queste piccole decisioni deve prima essere automatizzata in modo affidabile. I vari fattori che influenzano queste decisioni, dalle normative di settore alle condizioni di mercato, fino alle preferenze individuali dei clienti, devono essere tutti presi in considerazione.

I sistemi di gestione delle regole di business (BRMS) consentono questo livello di automazione delle decisioni. Questi sistemi software offrono alle aziende la capacità di definire, implementare e gestire le regole di business e la logica decisionale in modo che le applicazioni possano prendere decisioni intelligenti in modo coerente, veloce e con un intervento umano minimo. I sistemi BRMS trasformano le regole che governano le decisioni aziendali in asset per tutta l'azienda, utilizzabili nei workflow dell'intera l'organizzazione.