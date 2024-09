Questa capacità di sviluppare e attuare regole e di apportare modifiche rapidamente costituisce la base dello schema di assegnazione. "La capacità di utilizzare queste regole in modo efficace è il punto in cui entra in gioco IBM Business Process Manager on Cloud", afferma Powell. “Abbiamo scoperto che lo strumento si integra bene non solo con Operational Decision Manager on Cloud, ma anche con i nostri sistemi esistenti: un aspetto davvero importante per catturare il workflow e implementare rapidamente le modifiche. In Operational Decision Manager recuperiamo sia il workflow che la capacità decisionale per consentire effettivamente l'allocazione".

NHSBT ha recentemente raggiunto un traguardo fondamentale: il primo trapianto di organo, un cuore, assegnato in base a un nuovo schema sviluppato utilizzando IBM Business Process Manager on Cloud (BPMoC) per l'ottimizzazione dei processi e IBM Operational Decision Manager on Cloud (ODMoC) come motore delle regole per lo schema di allocazione stesso.

Powell e il suo team hanno realizzato il workflow dello schema di allocazione di cuore e polmoni in BPMoC, che consente al centro operativo dell'NHSBT di monitorare 24 ore su 24 lo stato di un'offerta d'organo (se è stata accettata o rifiutata) e di gestire il workflow successivo. Nel caso di un rifiuto, ciò significa passare rapidamente da un potenziale destinatario all'altro finché non viene identificato un destinatario compatibile.

E laddove BPMoC e ODMoC rendono operative regole e processi, il software IBM Blueworks Live (BWL), un'offerta SaaS, consente a NHSBT di valutare costantemente nuovi processi e modelli. "Blueworks Live ci ha permesso di acquisire informazioni sul workflow in un formato accessibile e comprensibile, in modo da migliorare la pianificazione dell'implementazione e spiegare a un pubblico più ampio come funziona in pratica l'attuale schema di allocazione". Questo pubblico più ampio include statistici, analisti, coloro che hanno responsabilità normative e il centro operativo NHSBT, nonché gli stakeholder dell'IT.

BWL, BPMoc e ODMoc sono le prime applicazioni business-critical che l'NHSBT ha trasferito sul cloud, una mossa che Powell attribuisce alla necessità della sua organizzazione di concentrarsi sulla sua missione, e cioè assicurarsi che il maggior numero possibile di persone riceva i trapianti di organi necessari, piuttosto che sulla tecnologia. "Per noi, il cloud significa lasciare che altre persone si preoccupino di cose come quante Virtual Machines dobbiamo eseguire in quale data center."