Cos'è il digital marketing?

L'evoluzione del digital marketing è strettamente intrecciata con lo sviluppo di Internet e delle tecnologie online. Laddove il marketing tradizionale si basava fortemente sui singoli venditori, su pratiche pubblicitarie di massa come cartelloni pubblicitari e tattiche come le chiamate a freddo, gli sforzi di digital marketing sono maturati per incentrarsi sulla personalizzazione e sulla comodità del cliente.

Agli albori di Internet, i pionieri del digital marketing come AT&T hanno creato i primi annunci digitali cliccabili1. Con la proliferazione dei motori di ricerca tra la metà e la fine degli anni '90, le aziende hanno iniziato a ottimizzare le loro pagine web per ottenere visibilità e indirizzare il traffico verso i loro siti web. Questi sono stati i primi esempi di ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO).

Negli anni 2000, le piattaforme social sono diventate uno strumento cruciale per la pubblicità in tempo reale, generando opportunità per un'ulteriore interattività e collaborazione tra individui e marchi. Google Ads (ex Google AdWords) è stata fondata nel 2000, introducendo un modello pay-per-click (PPC) che consentiva alle aziende di fare offerte per parole chiave, pagando solo quando i loro annunci venivano cliccati.

Con l'adozione di massa degli smartphone, il mobile marketing è diventato essenziale, offrendo opportunità per pubblicità e coinvolgimento dei consumatori più mirati. Ciò è stato accompagnato da una nuova frontiera dei big data in quanto le organizzazioni hanno acquisito la capacità di analizzare ampie quantità di dati per creare campagne pubblicitarie personalizzate.

Allo stesso tempo, negli anni 2010, la pubblicità programmatica ha consentito le offerte pubblicitarie automatizzate e in tempo reale, aumentando l'efficienza e la precisione degli annunci online. Durante questo periodo, canali di social media più sofisticati hanno consentito campagne di marketing come l'influencer marketing e, infine, il live social marketing su piattaforme come TikTok.

Oggi, il digital marketing è onnipresente. Piuttosto che concentrarsi su un singolo canale di comunicazione come i social media o l'e-mail marketing, le grandi organizzazioni tendono ad essere attive su dozzine di canali integrati contemporaneamente. I progressi tecnologici come l'AI, l'analisi avanzata del sentiment, i contenuti interattivi e i dispositivi intelligenti abilitati alla ricerca vocale sono stati integrati nelle pratiche di digital marketing esistenti per creare un ecosistema di marketing moderno complesso e dinamico.