Utilizziamo chatbot da decenni, ma solo recentemente è stata implementata sul mercato una vera AI conversazionale. I chatbot e l'AI conversazionale sono tecnologie correlate utilizzate per le interazioni automatizzate con gli utenti, ma hanno funzionalità diverse.

I chatbot hanno funzionalità limitate. Sono progettati per attività o funzioni specifiche e predefinite, come rispondere alle domande frequenti, fornire supporto clienti o guidare gli utenti attraverso un processo specifico. Eccellono nella gestione di compiti di routine e semplici. Numerosi chatbot funzionano in base a regole e alberi decisionali predefiniti. Seguono una serie di istruzioni o script per rispondere agli input dell'utente. I chatbot possono avere funzionalità limitate di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e possono avere difficoltà a comprendere e rispondere a un linguaggio complesso o ricco di contesto. Spesso sono meno adattabili e potrebbero non gestire bene le query inaspettate o non scritte dagli utenti. Potrebbero non imparare o migliorare le loro risposte nel tempo. I chatbot sono in genere creati per un'applicazione monouso, come la prenotazione di una camera d'albergo o la risposta a domande comuni relative a un prodotto o servizio specifico. Ma il lato positivo è che i chatbot tendono ad essere meno complessi da sviluppare e implementare, il che li rende adatti per attività e applicazioni semplici.

Gli assistenti virtuali basati sull'AI conversazionale, invece, hanno una gamma più completa di capacità. Possono gestire un'ampia varietà di attività, dalla risposta alle domande alla conduzione di conversazioni più complesse e dinamiche. L'AI conversazionale si basa sull'AI e sugli algoritmi di apprendimento automatico per comprendere e generare risposte molto più vicine a quelle che ci si potrebbe aspettare da una persona reale. Può adattarsi dinamicamente agli input dell'utente e al contesto. Gli assistenti virtuali hanno spesso importanti funzionalità di NLP, che consentono loro di comprendere e generare risposte testuali o vocali simili a quelle umane in modo efficace. Possono imparare dalle interazioni degli utenti e migliorare nel tempo. Possono utilizzare l'apprendimento per rinforzo o altre tecniche per migliorare le loro prestazioni.

In definitiva, la capacità dell'AI conversazionale di gestire la complessità, imparare dalle interazioni e servire più scopi in tutti i silo la rende una scelta convincente per le grandi organizzazioni che cercano di rimanere competitive e offrire migliori esperienze ai clienti. Le funzionalità dei chatbot sono primitive rispetto a quelle di una piattaforma di AI conversazionale e, di fatto, i chatbot sono ormai considerati antecedenti datati e limitati alle interessanti tendenze che si stanno verificando oggi con l'AI nel marketing conversazionale.