Cos'è il servizio clienti?

Le organizzazioni moderne devono essere in grado di soddisfare le esigenze dei clienti attraverso vari canali di servizio clienti per garantire esperienze del cliente positive. Queste possono includere:

Di persona: la comunicazione di persona avviene quando qualcuno in un esercizio commerciale fisico chiede di parlare con un rappresentante del servizio clienti o con il responsabile. Alcune persone preferiranno sempre risolvere i problemi faccia a faccia, soprattutto se il loro problema può essere risolto immediatamente mentre sono nel negozio.

Telefonate: un call center è un servizio importante per quei clienti che desiderano parlare con un rappresentante del servizio clienti ma non di persona. La crescita del self-service e di altri canali automatizzati ha reso le telefonate più costose, motivo per cui alcune organizzazioni cercano di ridurre al minimo questo servizio. Ma rendere difficile per le persone utilizzare il canale che preferiscono potrebbe portare a conseguenze negative durature, come un passaparola negativo o il turnover dei clienti.

Messaggi di testo: la diffusione degli smartphone e delle applicazioni di messaggistica (ad esempio, WhatsApp) significa che un maggior numero di persone può inviare messaggi direttamente alle organizzazioni. Per alcuni clienti, questo è il canale ideale perché crea immediatezza e al contempo consente loro di dedicarsi ad altro in attesa di una risposta di follow-up.

Social media: si tratta di un canale di assistenza sempre più diffuso, in quanto i consumatori ritengono che rendere pubblico un problema porti a una risposta più rapida da parte dell'organizzazione. Ciò è dovuto al fatto che le organizzazioni temono di creare problemi reputazionali duraturi. Molte organizzazioni hanno quindi creato dei profili di social media dedicati alla gestione dei problemi del servizio clienti per fare in modo che i loro account principali non siano intasati da richieste e risposte.

Base di conoscenza self-service: organizzazioni che forniscono basi di conoscenza ricche di informazioni, tutorial e domande frequenti (FAQ). Questo per soddisfare le esigenze di un numero crescente di clienti che preferisce ricevere risposta alle domande o la risoluzione ai problemi senza interagire con un essere umano. Le basi di conoscenza possono includere un insieme di articoli, case study grafici, video e audio.

Chatbot: lo sviluppo dell'AI generativa probabilmente migliorerà i chatbot, rendendoli più simili agli umani e più capaci di risolvere un maggior numero di problemi. I chatbot più vecchi dipendevano da un numero limitato di script e spesso non riuscivano a risolvere i problemi dei clienti quanto gli umani.

Forum: sono il luogo in cui i clienti possono porre domande alle quali rispondono i rappresentanti del servizio clienti o, talvolta, altri clienti. È un ottimo modo per offrire un servizio personalizzato e, al contempo, incoraggiare i clienti ad aiutarsi a vicenda.