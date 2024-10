In molte organizzazioni, ma non in tutte, il servizio clienti è trattato come parte dell'esperienza del cliente. Entrambi sono interessati alla soddisfazione del cliente, ma si concentrano su parti diverse del customer journey per ottenerla. Quindi, quali sono le principali differenze tra il servizio clienti e l'esperienza del cliente? E perché entrambe le cose sono importanti per la tua azienda?

L'esperienza del cliente, o CX, è una contabilità olistica delle percezioni dei clienti derivanti da tutte le loro interazioni con un'azienda o un marchio, sia online che in negozio. L'esperienza del cliente prevede la gestione dell'esperienza del cliente (CXM), che si riferisce a strategie, tecnologie e pratiche per migliorare i risultati aziendali creando un'esperienza ideale per chiunque interagisca con un'azienda. L'esperienza complessiva del cliente si concentra sulla soddisfazione delle aspettative dei clienti e sull'influenza della percezione complessiva dei prodotti e delle soluzioni da parte del cliente, indipendentemente dal percorso del cliente.

In alternativa, il servizio clienti si riferisce alle azioni intraprese da un'organizzazione per garantire che i clienti siano soddisfatti dei propri prodotti dopo l'acquisto. Il servizio clienti, che può anche essere chiamato supporto clienti o assistenza clienti, è molto più rivolto al cliente rispetto a molte parti dell'esperienza del cliente. Fornire un ottimo servizio clienti implica prendere decisioni importanti su prezzi, marchio, posizionamento e casi d'uso.

Le organizzazioni centrate sul cliente devono puntare a eccellere sia nella esperienza del cliente che nel servizio clienti. Pertanto, vale la pena di esplorare più a fondo i punti in cui le due cose sono simili e quelli in cui differiscono.