Vivere l'esperienza digitale degli US Open con la Gen AI

Utilizzando i dati e i foundation model costruiti sulla piattaforma watsonx, IBM ha creato un modello AI Commentary per gli US Open che ha generato dozzine di opzioni diverse prima di scegliere la frase migliore per descrivere l'azione. Nel corso degli US Open 2023, i momenti salienti delle partite con AI Commentary sono stati visualizzati più di 2 milioni di volte.