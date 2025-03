"Prima di AirEM, la maggior parte dei progetti funzionava secondo il modello a cascata piuttosto che in modalità di lavoro Agile", afferma Krämer. "Grazie ad AirEM, un esempio di successo, abbiamo aumentato la quota di progetti che lavorano in modalità Agile".

"AiRem non è stata solo una trasformazione del prodotto per gli utenti finali di Lufthansa.com, bensì anche una trasformazione per la collaborazione all'interno della nostra organizzazione", aggiunge Auer.

"In primo luogo, si trattava del rapporto tra il nostro reparto commerciale e la parte IT: in precedenza, con la metodologia a cascata, c'erano più silos", continua Auer. "I reparti commerciali e IT hanno iniziato a collaborare durante il processo di RFP e di approvvigionamento. La seconda trasformazione ha riguardato l'integrazione delle diverse unità della compagnia aerea nei vari reparti, per riunire i team organizzativi. Infine, per i partner di sviluppo, ovvero agenzie di design e partner IT, così come per tutti gli altri stakeholder del progetto, è stato molto importante creare uno spirito di unità, affinché tutti si sentissero impegnati nel successo del progetto".

IBM e Lufthansa Group hanno creato congiuntamente un team di Scaled Agile Framework (SAFe) a partire dal 2019, durante la creazione del nuovo Lufthansa.com. Ci sono state molte "serate pizza" mentre il team si spostava dal modello a cascata a quello agile e affrontava il suo primo go-live. Da allora, le aziende lavorano insieme in modo collaborativo come un unico team.

Via via che altre compagnie aeree sono state integrate nella piattaforma AirEM nel corso del tempo, la metodologia SAFe è stata completamente implementata per aumentare il coinvolgimento e l'efficienza dei dipendenti, accelerando al contempo il time-to-market per le nuove funzionalità.

Più di 120 diversi stakeholder aziendali e IT di Lufthansa Group e cinque diversi fornitori (inclusa IBM) si sono incontrati per tre giorni ogni 10 settimane per la pianificazione dell'incremento dei prodotti (PI Planning) per definire gli obiettivi delle 10 settimane successive. Il team organizza stand up giornalieri, così come retrospettive, in cui riflette sullo sprint delle due settimane precedenti per valutare cosa è andato bene, cosa potrebbe essere migliorato e cosa dovrebbe essere interrotto. L'obiettivo di questo esercizio di "ispezione e adattamento" è quello di imparare velocemente. Ogni due settimane il team tiene anche delle sessioni in cui presenta i risultati e gli impedimenti, poiché la trasparenza è un principio chiave che consente di adattarsi ai cambiamenti.

Lufthansa Group e IBM continuano a collaborare per migliorare la piattaforma con nuove caratteristiche che rendano migliore l'esperienza del cliente. Utilizzando Agile Release Trains, più team di sviluppo indipendenti ma allineati lavorano in parallelo su nuove caratteristiche su tutti i siti web e sulla stessa piattaforma.

Inoltre, il progetto AiRem è diventato un caso di riferimento su come gestire progetti di grandi dimensioni utilizzando i principi Agile all'interno di altre organizzazioni di Lufthansa Group. "Abbiamo imparato molto negli ultimi due anni", spiega Krämer. "Il modo in cui abbiamo collaborato su Lufthansa.com è stato un blueprint per altri progetti da realizzare nello stesso modo".

Riguardo alle lezioni apprese, Auer afferma: "Alcuni dei principali fattori di successo del progetto AiRem includono la definizione degli obiettivi fondamentali e l'importanza di rimanere flessibili, coinvolgere il management e, soprattutto, non perdere mai la concentrazione sull'utente finale".