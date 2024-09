Collaborando con il marketing IBM, il team di consulenza ha utilizzato il metodo IBM® Garage per implementare la suite Adobe.Oltre a questo lavoro tecnico, il team di progettazione di IBM iX ha contribuito a ottimizzare i processi inefficienti e a immaginare nuove competenze e ruoli di marketing che avrebbero supportato la trasformazione.

Cos'è la metodologia IBM Garage?È un modello end-to-end per accelerare la trasformazione digitale che aiuta a generare idee innovative e velocizzare l'implementazione.In questo progetto, squadre miste con esperti di strategia di marketing, progettazione, sviluppo e tecnologia hanno collaborato alla creazione del nuovo modello di marketing.Gli strateghi del marketing hanno stabilito la direzione, quindi la squadra di consulenti ha osservato il lavoro con occhi nuovi, spingendo e sfidando i professionisti del marketing a prendere in considerazione nuovi approcci per una radicale semplificazione.

Successivamente, gli squad hanno dato priorità a piccole parti del progetto da completare in sprint da due a sei settimane.Ciò ha contribuito a evitare lunghi vicoli ciechi e assenza di collaborazione tra il personale."Il principio agile fondamentale prevede frequenti iterazioni ed esecuzione di test guidati da un'attenzione incentrata sul fattore umano", afferma Laura Evans, partner presso IBM iX.“In altre parole, ogni piccola iterazione deve supportare un’esperienza migliore sia per il dipendente che per il cliente.E poi le iterazioni continuano".