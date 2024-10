Cos'è l'automazione del marketing?

McKinsey prevede che l' AI generativa (link esterno a ibm.com) aumenterà la produttività del marketing fino al 15% della spesa totale di marketing, stimata in circa 463 miliardi di USD all'anno.2 L'AI, in particolare l'AI generativa, è in grado di potenziare molti processi di automazione del marketing esistenti.

Più di tre CMO su quattro affermano che l'AI generativa cambierà il modo in cui opera il marketing, secondo l'IBM Institute for Business Value. Il report offre tre importanti spunti per tutti i leader che desiderano adottare l'AI generativa:

Il marketing dovrebbe guidare l'adozione dell'AI generativa a livello aziendale: i professionisti del marketing hanno esperienza nell'uso di strumenti che li aiutano a svolgere il proprio lavoro in modo più efficace. L'AI generativa può aiutare a stimolare la creatività riducendo al minimo le attività manuali che non aggiungono molto valore. Riduce il carico di lavoro dei creatori di contenuti: L'AI generativa può produrre innumerevoli versioni di un tipo di contenuto, aiutando i professionisti del marketing a concentrarsi sul perfezionamento di un contenuto specifico, utilizzando lo strumento per iterare. L'AI generativa rende l'iper-personalizzazione una realtà: ora, il costo della modifica dei testi per attirare persone specifiche si avvicina allo zero. Le campagne possono diventare incredibilmente granulari, con costi pressoché identici a quelli necessari per inviare un messaggio a tutti.

Ad esempio, l'AI generativa è in grado di prendere i contenuti chiave e personalizzarli a livello individuale, per rivolgersi a una persona specifica. Può anche fungere da copilota nella strategia di marketing, generando idee su cui i singoli dipendenti e dirigenti possono basarsi per trovare l'approccio giusto.

Può inoltre far emergere insight dai dati dei clienti in modo più rapido e su larga scala, identificando modelli che potrebbero sfuggire agli esseri umani. Altre forme di AI possono prendere i dati dei clienti esistenti e colmare le parti mancanti, come la città di residenza, l'indirizzo e-mail e le preferenze di acquisto dell'individuo. Molti strumenti di automazione del marketing stanno anche incorporando l'AI generativa nella loro dashboard per aiutare i dipendenti a redigere le e-mail, i testi per i social media e i potenziali testi per i siti web.

Cosa dovrebbero fare i leader: