Che cos'è l'automazione del business?

Che si gestisca una piccola impresa o una grande azienda, l'automazione è un modo eccellente per semplificare le operazioni e promuovere la crescita del business. Gli strumenti di automazione sono progettati per sostituire il lavoro umano con il lavoro delle macchine, in modo da poter impiegare le risorse umane in altri settori del business.

Per realizzare il pieno potenziale dell'automazione, i business devono utilizzare costantemente software di automazione collaudati e best practice in tutti i workflow, dalla creazione di esperienze cliente digitali più rapide alla semplificazione dei processi interni. Tuttavia, non tutte le soluzioni contengono l'intera gamma di tecnologie necessarie per automatizzare le operazioni end-to-end. Questo può portare a molte soluzioni puntuali, a costi più elevati e all'incapacità di scalare.