I recenti sviluppi nell'ambito dell'intelligenza artificiale (AI) hanno dimostrato la portata e la potenza di questa tecnologia sulle imprese e sulla società. Tuttavia, le aziende devono determinare come strutturare e governare questi sistemi in modo responsabile per evitare pregiudizi ed errori, poiché la scalabilità della tecnologia AI può avere effetti costosi sia per le imprese che per la società. Poiché la tua organizzazione utilizza set di dati diversi per applicare il machine learning e l'automazione ai workflow, è importante disporre dei giusti guardrail per garantire la qualità, la conformità e la trasparenza dei dati all'interno dei tuoi sistemi di AI.

IBM può aiutarti a mettere in pratica l'AI focalizzando l'attenzione sulle aree del tuo business in cui l'AI può offrire benefici reali in modo rapido ed etico. Il nostro ricco portafoglio di prodotti AI di livello aziendale e di soluzioni di analisi è progettato per ridurre gli ostacoli all'adozione dell'AI, per creare le giuste basi di dati e per ottimizzare i risultati e l'uso responsabile.

Aziende di tutto il mondo si affidano a IBM Consulting come partner per i loro percorsi di trasformazione dell'AI. In qualità di società leader di consulenza in materia di intelligenza artificiale, miglioriamo l'impatto dello sviluppo dell'AI e delle tecnologie cloud nella business transformation lavorando sulla nostra tecnologia IBM watsonx e su un ecosistema aperto di partner per fornire qualsiasi modello AI, su qualsiasi cloud, guidato da etica e fiducia.