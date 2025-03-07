Cos'è l'ottimizzazione dei processi?

Questa fase richiede all'organizzazione di approfondire la situazione attuale per analizzare cosa funziona bene e cosa no e determinare come applicare le correzioni ai problemi di processo. A questo punto, dovrebbero coinvolgere gli stakeholder per condividere con cosa hanno problemi e quali processi stanno funzionando bene. Gli strumenti che possono utilizzare attualmente sono la mappatura dei processi, un metodo che studia visivamente i workflow e i processi. "Mappano" la componente di un processo per capire come i pezzi lavorano insieme e come alcuni possono essere implementati per far funzionare meglio il processo. Queste mappe possono assumere la forma di diagrammi di flusso, swimlane, mappe del flusso di valore o altro.

Possono anche utilizzare il process mining, che è un metodo che promuove una migliore comprensione dei processi e aiuta le organizzazioni a identificare le aree di miglioramento. Il process mining prevede l'applicazione di algoritmi ai dati del registro degli eventi per comprendere meglio i dettagli di un processo. Utilizzando la data science, il process mining può convalidare e migliorare i workflow. Le organizzazioni dovrebbero fare attenzione a non stravolgere un processo che la maggior parte dei dipendenti, se non tutti, preferisce a favore di qualcosa che ritengono più macchinoso. È qui che le organizzazioni possono utilizzare l'analisi delle cause principali per determinare la causa principale dei problemi e creare un piano di attacco per risolverli. In questa fase, le organizzazioni possono determinare se il processo è recuperabile o se è necessario un nuovo processo.