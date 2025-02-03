10 principi "lean agile" che trasformano il tuo business

Il "lean agile" è un insieme di principi e pratiche che minimizzano lo spreco (lean) e massimizzano il valore (agile). Il lean agile aiuta i team a ottenere risultati più rapidi riducendo la quantità di lavoro in corso (WIP) e gestendo il flusso per migliorare la concentrazione, ridurre il cambio di contesto e eliminare le perdite di tempo, denaro e attività.

I team che adottano l'approccio Agile sono incoraggiati a gestire il flusso creando team multifunzionali che lavorano insieme per realizzare un'iterazione alla volta. Quando si uniscono i due concetti, "Lean" e "Agile", si implementa la metodologia agile riconoscendo al contempo i valori e le pratiche Lean. La metodologia Agile mira a migliorare il prodotto stesso, la metodologia Lean mira a migliorare il processo di fornitura dei prodotti.

Originariamente destinato alla produzione, il lean è stato successivamente riconosciuto come appropriato e applicabile allo sviluppo software. Quando si utilizza il lean, l'obiettivo è ridurre al minimo gli sprechi e massimizzare il valore del cliente.

Nello sviluppo del software, la gestione lean del progetto significa eliminare difetti, funzionalità, revisioni e altri dettagli non necessari, mentre la metodologia agile promuove l'adattabilità e la collaborazione in ambienti incerti.