10 principi "lean agile" che trasformano il tuo business

I principi, gli strumenti e le metodologie "lean agile" trasformano la tua azienda in un motore di innovazione, riducendo gli sprechi e massimizzando il valore.
Ogni azienda deve tenere il passo e poi accelerare superando la concorrenza. Per riuscirci, il tuo team deve essere più produttivo per portare a termine i compiti più velocemente. Ma come si migliora la produttività?
La chiave per aumentare la produttività è adottare il processo Lean Agile. C'è stato molto clamore attorno all'innovazione Lean Agile, perché oggi i team utilizzano questi metodi per lavorare in modo piacevole, per mantenere soddisfatti i clienti e per portare a termine il proprio lavoro molto più velocemente di quanto farebbero utilizzando i processi tradizionali.
Le organizzazioni stanno adottando il metodo Lean Agile per ridurre alcuni degli sprechi derivanti dall'adozione di una metodologia agile su larga scala. I team che adottano il metodo Lean Agile dichiarano di essere più soddisfatti del proprio lavoro e di riuscire a fornire valore ai clienti in modo più rapido ed efficiente.
Il "lean agile" è un insieme di principi e pratiche che minimizzano lo spreco (lean) e massimizzano il valore (agile). Il lean agile aiuta i team a ottenere risultati più rapidi riducendo la quantità di lavoro in corso (WIP) e gestendo il flusso per migliorare la concentrazione, ridurre il cambio di contesto e eliminare le perdite di tempo, denaro e attività.
I team che adottano l'approccio Agile sono incoraggiati a gestire il flusso creando team multifunzionali che lavorano insieme per realizzare un'iterazione alla volta. Quando si uniscono i due concetti, "Lean" e "Agile", si implementa la metodologia agile riconoscendo al contempo i valori e le pratiche Lean. La metodologia Agile mira a migliorare il prodotto stesso, la metodologia Lean mira a migliorare il processo di fornitura dei prodotti.
Originariamente destinato alla produzione, il lean è stato successivamente riconosciuto come appropriato e applicabile allo sviluppo software. Quando si utilizza il lean, l'obiettivo è ridurre al minimo gli sprechi e massimizzare il valore del cliente.
Nello sviluppo del software, la gestione lean del progetto significa eliminare difetti, funzionalità, revisioni e altri dettagli non necessari, mentre la metodologia agile promuove l'adattabilità e la collaborazione in ambienti incerti.
Nel 2001, 17 importanti sviluppatori chiamati "anarchici organizzativi" si sono incontrati a Snowbird, nello Utah; tra loro c'era Jeff Sutherland, creatore di "Scrum." Il gruppo includeva sostenitori di molti approcci competitivi, come lo sviluppo software adattivo (ASD), la programmazione estrema (XP), il metodo di sviluppo dei sistemi dinamici (DSDM) e lo sviluppo guidato dalle caratteristiche (FDD). Questi approcci erano noti come "framework leggeri" perché prevedevano modi più semplici e meno numerosi per adattarsi a nuovi ambienti in rapida evoluzione.
Il gruppo ha scelto un nome per il loro movimento: "Agile". Il gruppo ha sviluppato 12 principi operativi, che hanno chiamato "Principi alla base del manifesto Agile".
Con l'evoluzione dei metodi agili, i ricercatori del MIT hanno studiato i metodi alla base dei sistemi di produzione giapponesi, incluso il sistema di produzione di Toyota. Hanno coniato il termine "lean" (snello) perché descriveva metodologie/principi lean volti a migliorare la produttività eliminando gli sprechi attraverso la riduzione di workflow distruttivi, sovraccarichi e disomogenei. I sostenitori del lean si sono concentrati maggiormente sulla collaborazione con i clienti, ma alla fine l'implementazione lean agile si è rivelata una valida applicazione dei principi e dei valori lean agile.
Invece di consegnare software in grandi quantità, i team agili lavorano per consegnare software funzionante il più rapidamente possibile adottando un approccio iterativo. I team che praticano la metodologia Agile utilizzano la distribuzione frequente del codice per ricevere rapidamente il feedback dei clienti e utilizzarlo per influenzare il lavoro futuro. Ciò significa che i team possono implementare le modifiche necessarie anche in una fase successiva del processo di sviluppo. Questi principi di sviluppo iterativo si allineano con i principi lean per rinviare l'impegno e consegnare rapidamente.
Il lean aiuta a migliorare la concentrazione e a ridurre i cambi di contesto gestendo il flusso per limitare il WIP e consegnare rapidamente. I membri del team agile gestiscono il flusso lavorando come un team interfunzionale per portare a termine una ripetizione alla volta. Questo offre agli utenti lean l'agilità necessaria per prendere decisioni più informate con le informazioni più aggiornate e rilevanti.
I brevi cicli di feedback aiutano i team anche a lavorare su requisiti aziendali aggiornati. La cooperazione quotidiana tra sviluppatori e stakeholder aziendali permette ai membri del team di eliminare ciò che non apporta valore al cliente, dando priorità ai compiti in base agli obiettivi aziendali.
Ogni azienda vuole rispettare le scadenze il più rapidamente possibile. Il lean agile è un processo adattivo che utilizza l'approccio a fase per fare le cose una fase alla volta. Questo è fondamentale per il Scaled Agile Framework (SAFe). I team di sviluppo prodotto utilizzano il SAFe per migliorare la produttività, il time to market, il coinvolgimento dei dipendenti e la qualità della soluzione finale.
Esistono 10 principi fondamentali che aiutano nella gestione efficace delle imprese:
La visione economica si ottiene consegnando spesso e consegnando in anticipo. Per fare ciò, applica questo framework:
Comprendi l'obiettivo del sistema, poiché offre un modo olistico di sviluppare soluzioni ai problemi incorporando tutti gli aspetti del sistema come progettazione, distribuzione, sviluppo e manutenzione.
Gli aspetti principali del sistema includono:
I principi lean agile offrono spazio a future opzioni di progettazione. Le opzioni di progettazione convergeranno e si apriranno in base alla situazione e porteranno a risultati economici ottimali.
Riduci i rischi permettendo ai clienti di visualizzare le build incrementali. La costruzione incrementale consente un ciclo di apprendimento rapido. Utilizzare questi punti di integrazione per sistemi complessi per controllare ogni sistema e contribuire a garantire che soddisfino le responsabilità.
I principi lean agile scompongono i metodi tradizionali in una progettazione basata su set. Questi incrementi creano rapidamente cicli di apprendimento integrati. Pertanto, in ogni punto è coinvolta una pietra miliare, che copre l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC) dai requisiti di test e crea un incremento di valore.
Visualizzare il WIP consente di limitarlo riducendo le dimensioni del batch e gestendo la lunghezza delle code. Per ottenere un flusso continuo e spostare rapidamente nuove caratteristiche del sistema, si seguono tutti e tre i metodi:
Principi di cadenza del flusso:
Queste linee guida sono suggerite dai principi lean agile per motivare i lavoratori qualificati:
Distribuisci il processo decisionale per ridurre i ritardi e migliorare il flusso di sviluppo, consentendo un feedback più rapido con soluzioni innovative.
Per creare una nuova organizzazione basata sui valori, segui questi passaggi:
Riorganizzare in base ai valori.
Le organizzazioni hanno difficoltà a implementare le best practice di team agili quando i team isolati non hanno visibilità sugli altri flussi di lavoro, il che porta al finanziamento di attività non strategiche o ridondanti. Senza trasparenza finanziaria in tutta l'azienda, il costo dei difetti di produzione è nascosto all'interno dei singoli team, riducendo i finanziamenti a nuovi flussi di lavoro e aumentando la varianza del budget.
I team continuano a utilizzare molti strumenti diversi e a lottare con l'assenza di una singola fonte affidabile che raccolga i dati a livello di team, programma, portfolio e azienda. L'integrazione nella pianificazione finanziaria è manuale, rallentando notevolmente il processo e impedendo un vero modello di flusso di valore con decisioni di finanziamento dinamiche.
IBM® Targetprocess è una soluzione leader per la gestione agile aziendale che consente alle organizzazioni di scalare rapidamente le pratiche agili e promuovere l'agilità del business. Targetprocess collega la strategia all'esecuzione ed è l'unica soluzione che si integra direttamente con una piattaforma di gestione finanziaria IBM Apptio, leader nel settore. Questa integrazione consente alle aziende di monitorare il ROI completo dei flussi di lavoro di innovazione e di prendere decisioni più intelligenti sugli investimenti tecnologici.
Inizia la prova gratuita oggi per scoprire come IBM Targetprocess può essere personalizzato in base alle tue sfide e ai tuoi casi d'uso unici.
Scopri come IBM® Targetprocess può aiutarti a gestire dinamicamente il lavoro, le risorse e i portfolio offrendo al contempo un allineamento continuo alla strategia aziendale.