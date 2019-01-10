Gli strumenti di diagramma di base aiutano a definire un processo aziendale iniziale e forniscono un buon percorso per far uscire i processi dai blocchi appunti e portarli in un formato digitale. Tuttavia, se la collaborazione aziendale e la gestione del cambiamento in tempo reale sono importanti, uno strumento dedicato alla modellazione dei processi potrebbe essere la scelta migliore.

Gli strumenti di base per la creazione di diagrammi sono privi di molte delle funzionalità che conducono al reale miglioramento dei processi. I semplici strumenti di creazione di diagrammi spesso non includono la possibilità di aggiungere dati ad attività come ruolo, tempi, costi e informazioni su fornitori, input, processi, output e clienti (SIPOC), che è ciò che trasforma una mappa statica dei processi in un modello di processo dinamico e ricco di dati che consente un miglioramento continuo. Passando a un software dedicato alla modellazione dei processi come IBM® Blueworks Live, le organizzazioni possono inserire dati per trasformare le mappe di processo in modelli di processo, implementando al contempo il controllo delle versioni, mantenendo i team sincronizzati e standardizzando una soluzione efficace di modellazione dei processi in tutta l'organizzazione.