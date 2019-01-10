Lean Six Sigma è una combinazione di due metodi di miglioramento del processo: Lean e Six Sigma. È progettato per ridurre i costi organizzativi eliminando gli sprechi, o "muda", da un processo attraverso il miglioramento continuo dei processi aziendali. Eliminando gli sprechi e riducendo la variazione dei processi, le organizzazioni possono migliorare la qualità e l'efficienza complessive della produzione.
Le organizzazioni spesso implementano Lean Six Sigma per migliorare i processi aziendali, gestire in modo più efficiente e ridurre i costi. Prendere il controllo dei processi può portare ordine nel caos.
Il metodo Lean Six Sigma invita le organizzazioni a definire, misurare, analizzare, migliorare e controllare (DMAIC), gettando le basi per un progetto di miglioramento dei processi Lean Six Sigma di successo.
Il primo passo, "definire", implica una comprensione approfondita dei processi. Per farlo, un'organizzazione dovrebbe modellare i processi esattamente come esistono oggi. Non si tratta di uno stato futuro o di un esercizio di lista dei desideri. Documentare lo stato attuale aiuta tutti i membri del team a lavorare insieme per definire una comprensione comune del processo dall'inizio alla fine. Una volta acquisito il processo attuale, l'organizzazione può migliorarlo efficacemente seguendo le altre fasi del DMAIC.
La modellazione dei processi aiuta a:
Gli strumenti di diagramma di base aiutano a definire un processo aziendale iniziale e forniscono un buon percorso per far uscire i processi dai blocchi appunti e portarli in un formato digitale. Tuttavia, se la collaborazione aziendale e la gestione del cambiamento in tempo reale sono importanti, uno strumento dedicato alla modellazione dei processi potrebbe essere la scelta migliore.
Gli strumenti di base per la creazione di diagrammi sono privi di molte delle funzionalità che conducono al reale miglioramento dei processi. I semplici strumenti di creazione di diagrammi spesso non includono la possibilità di aggiungere dati ad attività come ruolo, tempi, costi e informazioni su fornitori, input, processi, output e clienti (SIPOC), che è ciò che trasforma una mappa statica dei processi in un modello di processo dinamico e ricco di dati che consente un miglioramento continuo. Passando a un software dedicato alla modellazione dei processi come IBM® Blueworks Live, le organizzazioni possono inserire dati per trasformare le mappe di processo in modelli di processo, implementando al contempo il controllo delle versioni, mantenendo i team sincronizzati e standardizzando una soluzione efficace di modellazione dei processi in tutta l'organizzazione.
