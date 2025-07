Che cos'è un'analisi dell'origine del problema?

Una volta che il team RCA avrà stilato un elenco esaustivo delle possibili cause e dei fattori che contribuiscono, sarà il momento di determinare le cause principali del problema. Analizza ogni possibile causa ed esamina l'impatto effettivo di ciascuna di esse per capire quali possibilità sono le più problematiche, quali presentano somiglianze e quali possono essere del tutto eliminate. Preparati alla possibilità che esistano molteplici cause principali del problema.

Dopo che il team avrà ristretto l’elenco delle possibilità, classifica le potenziali cause principali rimanenti in base al loro impatto e alla probabilità che siano la causa principale del problema. La leadership esaminerà e analizzerà ogni possibilità e collaborerà con il team RCA per determinare le cause principali effettive.