Cos'è l'AI nella supply chain?

Una supply chain può diventare complicata, soprattutto per i produttori di beni che spesso si affidano ai loro partner per spedire le merci in modo tempestivo e organizzato. L'AI è in grado di mantenere in equilibrio tutte le parti di una supply chain, grazie alla sua capacità di individuare modelli e relazioni, a differenza di un sistema tradizionale non basato sull'AI. Questi modelli possono aiutare a ottimizzare le reti logistiche dal magazzino alle navi cargo fino ai centri di distribuzione.

Le supply chain moderne sono espansive e richiedono una supervisione approfondita per evitare interruzioni non necessarie. I sistemi AI possono offrire supporto nel forecasting, ad esempio nella pianificazione della domanda, o nella previsione della capacità di produzione e di magazzino in base alla domanda dei clienti. Alcuni utilizzano l'AI per ottenere insight da un set di dati più ampio raccolto dai dispositivi Internet of Things (IoT) distribuiti lungo la supply chain.

L'AI può anche essere utilizzata nelle operazioni della supply chain per tracciare i livelli di inventario e le tendenze del mercato. Nella gestione dell'inventario, l'AI può migliorare la visibilità della supply chain, automatizzare la documentazione per i beni fisici e inserire in modo intelligente i dati ogni volta che gli articoli passano di mano.

Può contribuire alla trasparenza per il produttore e fornire dati preziosi per tutti gli stakeholder nella supply chain. Il miglioramento della trasparenza della supply chain grazie all'AI offre un risparmio di tempo e costi senza pari. Aiuta inoltre le aziende a soddisfare standard etici e di sostenibilità, che sono sempre stati piuttosto dispendiosi in termini di tempo e denaro.