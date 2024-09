Bio-Rad ha scelto IBM Consulting per ricevere aiuto nella strategia e nell'implementazione della sua nuova piattaforma di pianificazione delle vendite e delle operazioni. IBM non era un solo collaboratore di lunga data, ma aveva anche una profonda esperienza intersettoriale nei processi e nelle piattaforme di gestione della supply chain.

Per le sue piattaforme di pianificazione delle vendite e delle operazioni, Bio-Rad ha scelto la piattaforma RapidResponse di IBM Business Partner Kinaxis Inc. La piattaforma basata su cloud godeva di un'eccellente reputazione nonché di funzionalità di pianificazione nel campo delle scienze biologiche che includevano la pianificazione della durata di conservazione—fondamentale per ridurre la quantità di scarti dovuti alla scadenza del prodotto.

Durante tutto il processo, le tre aziende hanno lavorato insieme come un unico team. Bio-Rad ha fornito le conoscenze aziendali e organizzative, Kinaxis l'esperienza della piattaforma e IBM la guida strategica e la collaborazione per l'implementazione.

Per sviluppare la strategia iniziale di Bio-Rad, IBM ha organizzato una serie di workshop con leader aziendali, pianificatori, sviluppatori e altri stakeholder. L'obiettivo era individuare e chiarire i requisiti e contribuire a tradurre gli obiettivi aziendali in risultati tangibili utilizzando la piattaforma Kinaxis. Nel corso del processo il team ha raccolto il contributo degli utenti per definire le funzionalità principali che la prima iterazione della soluzione avrebbe fornito.

"IBM ha portato case study e idee e ci ha aiutato a definire strategie e a navigare tra gli alti e i bassi che sono inevitabilmente presenti lungo il percorso," afferma Ospina. "Perché non è facile, giusto? Stiamo parlando di gestione del cambiamento. Stiamo parlando di persone con diversi gradi di adozione della nuova piattaforma."

Il team ha iniziato la pianificazione della domanda nell'aprile del 2021. "Siamo un'organizzazione guidata dalla domanda," afferma Ospina. "Avevamo bisogno di sapere cosa volevano i nostri clienti e di avere un ambiente che catturasse input sia dal punto di vista aziendale sia tecnologico. Avevamo bisogno di queste informazioni per tenere sotto controllo le previsioni in modo da poter essere strategici piuttosto che reattivi."

Utilizzando la metodologia Agile, il team ha lavorato in sprint per raggiungere i traguardi che si era prefissato, utilizzando un approccio iterativo allo sviluppo che includeva test utente e test interni. Durante il percorso, ha raccolto il feedback dei principali stakeholder, aggiungendo le storie degli utenti a quelle già raccolte da Bio-Rad, per un totale di oltre 75 per la pianificazione della domanda e della fornitura.

Il team ha implementato le funzionalità di base per la pianificazione della domanda nell'ottobre 2021 e ha continuato a perfezionare l'implementazione fino all'inizio del 2022. La fase successiva è stata la pianificazione della fornitura. "Abbiamo utilizzato un processo simile a quello utilizzato per la pianificazione della domanda," afferma Steven Caron, Associate IT Director presso Bio-Rad. "Ci sono stati diversi ostacoli che hanno agito contro di noi sul fronte della pianificazione della fornitura. La realizzazione è stata molto più complessa e aveva molti requisiti aggiuntivi."

"Nel giugno 2022 abbiamo organizzato un grande workshop con i leader europei della supply chain per assicurarci che le nostre decisioni sul nuovo sistema avessero un sostegno a livello mondiale," spiega Ospina. "Abbiamo mostrato loro il blueprint del progetto, quindi abbiamo incorporato il loro feedback nel nostro piano. IBM era lì al nostro fianco, catturando requisiti dettagliati e dando risposte chiare alle domande."

"Finita la pandemia, ci sono state enormi interruzioni nella supply chain," continua. "I pianificatori dovevano aggirare la carenza di materiali, cercando fornitori alternativi e costruendo piani in base alla disponibilità dei prodotti. IBM è stato un ottimo partner in tutto questo—sia nei momenti più facili sia in quelli più difficili." Fortunatamente, il team è riuscito ad applicare le lezioni apprese durante la fase di pianificazione della domanda e ha lanciato la funzionalità di pianificazione della fornitura nell'aprile del 2022.