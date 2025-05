Che cos'è la logistica della supply chain?

Con logistica della supply chain si intende la gestione della produzione, del trasporto e della distribuzione delle merci lungo l'intera supply chain di un'azienda. Comprende sia la logistica in entrata (come i materiali e le forniture vengono portati in un'azienda), sia la logistica in uscita (come i prodotti risultanti dall'azienda arrivano ai rivenditori e ai consumatori).