5 anni fa, Rob Thomas e Paul Zikopoulos di IBM hanno creato un framework per adottare con successo l'intelligenza artificiale (AI) chiamato AI Ladder, un "approccio unificato e prescrittivo per aiutare [i leader] a comprendere e accelerare il percorso dell'AI". Il framework è diventato un libro, che è stato presentato con parole che potrebbero ora sembrare bizzarre:

“Tutti parlano di AI. Perché? Riteniamo che l'AI rappresenti un'enorme opportunità per le aziende di ogni dimensione in ogni settore".

Considerando l'attuale panorama dell'AI, è buffo immaginare un mondo in cui Rob e Paul sentissero il bisogno di persuadere i lettori che l'AI sarebbe diventata una cosa importante. Sono interessanti anche i "pioli" della scala: modernizzare, raccogliere, organizzare, analizzare e integrare.



Nel 2020, molte organizzazioni non avevano ancora messo piede sul primo gradino. Sono passati solo 5 anni e non è necessario leggere un rapporto di McKinsey per sapere che l'AI è il futuro.



Praticamente ogni organizzazione può adottare l'AI in un modo o nell'altro. I nuovi progressi tecnologici hanno reso più facile la realizzazione di integrazioni di AI che producono un ritorno sull'investimento (ROI) immediato.



La mancanza di entusiasmo per l'AI non è mai una questione di incertezza sul potenziale dell'AI, bensì su come farlo nel modo giusto.

L'IBM Institute of Business Value ha pubblicato un rapporto che ha rivelato alcuni dati interessanti sull'adozione dell'AI, in particolare sugli ostacoli che ancora impediscono alle organizzazioni di fare progressi nell'intelligenza artificiale generativa (gen AI).