Quando l'AI generativa ha raggiunto per la prima volta la consapevolezza di massa, le conoscenze di un tipico dirigente aziendale provenivano principalmente da materiali di marketing e da una copertura giornalistica carente. L'esperienza tangibile (se presente) era limitata a un'attività amatoriale con ChatGPT e DALL-E. Ora che le acque si sono calmate, la comunità imprenditoriale ha una comprensione più raffinata delle soluzioni basate su AI.

L'Hype Cycle di Gartner posiziona l'AI generativa esattamente al "picco delle aspettative gonfiate", sull'orlo di una scivolata verso il "minimo della disillusione"[1],in altre parole, in procinto di entrare in un periodo di transizione (relativamente) deludente, mentre il rapporto "State of Generated AI in the Enterprise" di Deloitte del 1° trimestre 2024 ha indicato che molti leader "si aspettano impatti trasformativi sostanziali a breve termine".[2] La realtà probabilmente cadrà nel mezzo: l'AI generativa offre opportunità e soluzioni uniche, ma non sarà un guadagno per tutti.

Il confronto tra i risultati concreti e le aspettative è in parte una questione di prospettiva. Strumenti autonomi come ChatGPT solitamente sono al centro dell'immaginario collettivo, ma un'integrazione fluida nei servizi consolidati spesso garantisce una maggiore durata. Prima dell'attuale ciclo di clamore, gli strumenti di machine learning generativo come la funzionalità "Smart Compose" lanciata da Google nel 2018 non erano considerati un cambiamento di paradigma, nonostante fossero precursori degli attuali servizi di generazione di testo. Analogamente, molti strumenti di AI generativa ad alto impatto vengono implementati come elementi integrati di ambienti aziendali che migliorano e integrano, anziché rivoluzionare o sostituire gli strumenti esistenti: ad esempio, le funzioni "Copilot" di Microsoft Office, "Riempimento generativo" in Adobe Photoshop o gli agenti virtuali in applicazioni di produttività e collaborazione.

Il punto in cui l'AI generativa prende slancio per la prima volta nei flussi di lavoro quotidiani avrà un'influenza maggiore sul futuro degli strumenti di AI rispetto all'ipotetico vantaggio di qualsiasi funzionalità specifica dell'AI. Secondo un recente sondaggio condotto da IBM su oltre 1.000 dipendenti di aziende di livello enterprise, i tre fattori principali che hanno portato all'adozione dell'AI sono stati i progressi negli strumenti di AI, che li rendono più accessibili, la necessità di ridurre i costi e automatizzare i processi chiave e la crescente quantità di AI incorporata nelle applicazioni aziendali standard off-the-shelf.