Gli strumenti AI come ChatGPT stanno facendo notizia, ma altre tecniche e strumenti AI specificamente progettati per le aziende stanno aiutando silenziosamente le aziende a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. L'AI classica è già ampiamente utilizzata oggi in vari casi d'uso e l'AI generativa si sta evolvendo rapidamente per affrontare nuove classi di casi d'uso.
In precedenza ho guidato team tecnici che hanno aiutato i clienti con le loro implementazioni di AI. Quando ho iniziato a lavorare come leader per la sostenibilità in Expert Labs, la nostra organizzazione di tecnologia, ho visto il potenziale dell'AI per contribuire all'efficienza energetica, alla decarbonizzazione e alla riduzione dei rifiuti. Scopri i casi d'uso attuali ed emergenti per l'AI nella gestione dei rifiuti, nell'ottimizzazione, nella riduzione energetica e nella rendicontazione ESG.
Nel corso del prossimo anno circa, mi aspetto che le aziende implementino applicazioni di AI generativa per affrontare una nuova categoria di casi d'uso volti al raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità. Alcune aziende ci stanno già lavorando.
Il primo di questi è l'utilizzo della comprensione intelligente dei documenti per elaborare le informazioni sulla sostenibilità. Le aziende utilizzano diversi framework per segnalare il proprio impatto ambientale in modo standardizzato. È un processo che richiede tempo per raccogliere informazioni pertinenti e produrre report ESG. Il software di AI generativa recupera e riassume le informazioni di testo da vari sistemi aziendali, compresi i sistemi dei fornitori, e le associa ai framework, con l'opzione di revisione umana.
Dall'altro lato, l'AI semplifica l'elaborazione delle informazioni già raccolte nei report di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Un'azienda potrebbe combinare le informazioni sugli ordini di acquisto con il report ESG di un fornitore. Se si sa di rappresentare la metà del fatturato di un determinato fornitore, è possibile utilizzare i suoi report ESG per stimare la propria quota di emissioni Scope 3.
Per gli investitori interessati alla finanza verde, l'AI potrebbe elaborare i report ESG in blocco per creare un elenco ristretto consigliato di società con un atteggiamento ambientale più forte. In un caso d'uso avanzato, i modelli di AI generativa ottimizzati con le politiche di sostenibilità di un'azienda potrebbero alimentare un'applicazione di consulenza per attività come la selezione dei fornitori.
È probabile che i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di base, messi a punto con dati specifici del dominio, svolgano un ruolo importante in applicazioni intelligenti di elaborazione del testo come queste.
È anche probabile che i foundation model che utilizzano dati geospaziali lascino il segno nel prossimo anno circa. Questi modelli saranno utili per prevedere le zone alluvionali, gli incendi boschivi e altri rischi climatici. Le aziende di settori quali l'agricoltura, retail, utility e servizi finanziari saranno in grado di utilizzare questi modelli per la valutazione e la mitigazione del rischio.
Man mano che le aziende adottano l'AI generativa in questi nuovi casi d'uso, devono anche prestare attenzione a una nuova serie di rischi che stanno emergendo, che vanno dai potenziali problemi di privacy alla mancanza di accuratezza fattuale. Un approccio all'AI responsabile e un framework di governance dell'AI sono entrambi necessari per garantire l'esistenza di barriere per l'uso responsabile di AI generativa e classica.
Gli obiettivi di sostenibilità e gli altri obiettivi aziendali vanno di pari passo. Per molti di questi casi d'uso, esiste una stretta relazione tra sostenibilità e costi. La riduzione dell'energia, l'eliminazione degli sprechi e l'ottimizzazione delle risorse offrono benefici finanziari e vantaggi per l'ambiente. Utilizzando nuove applicazioni per la sostenibilità basate sull'AI, le aziende troveranno più facile prendere decisioni in linea con i loro obiettivi di sostenibilità.
