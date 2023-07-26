Gli strumenti AI come ChatGPT stanno facendo notizia, ma altre tecniche e strumenti AI specificamente progettati per le aziende stanno aiutando silenziosamente le aziende a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. L'AI classica è già ampiamente utilizzata oggi in vari casi d'uso e l'AI generativa si sta evolvendo rapidamente per affrontare nuove classi di casi d'uso.

In precedenza ho guidato team tecnici che hanno aiutato i clienti con le loro implementazioni di AI. Quando ho iniziato a lavorare come leader per la sostenibilità in Expert Labs, la nostra organizzazione di tecnologia, ho visto il potenziale dell'AI per contribuire all'efficienza energetica, alla decarbonizzazione e alla riduzione dei rifiuti. Scopri i casi d'uso attuali ed emergenti per l'AI nella gestione dei rifiuti, nell'ottimizzazione, nella riduzione energetica e nella rendicontazione ESG.