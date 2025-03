La carenza di competenze può essere colmata con investimenti e iniziative volte allo sviluppo delle competenze. Numerosi dei problemi che causano una carenza di competenze in ambito di AI sono gli stessi problemi che causano la carenza di talenti nel settore tecnologico. Diverse soluzioni per colmare il divario di competenze in materia di AI si sovrappongono a soluzioni per colmare la carenza di talenti tecnologici.

Esistono diverse piattaforme online che offrono corsi sulle competenze di AI. Ad esempio, SkillsBuild di IBM e Microsoft8 offrono risorse gratuite che possono aiutare chiunque a iniziare a valutare e sviluppare le proprie competenze in materia di AI.

Promuovere una forza lavoro pronta per il futuro implica assunzioni strategiche e investimenti nell'apprendimento continuo. La maggior parte dei dipendenti è disponibile a ricevere un maggiore addestramento per abituarsi alle tecnologie emergenti.

I canali tradizionali di apprendimento come università, programmi di dottorato, campus di AI e accademie online, possono ancora essere una valida soluzione per i lavoratori della Generazione Z per acquisire competenze. L'addestramento e l'esposizione alle tecnologie e agli strumenti di AI nei curricula scolastici, soprattutto per gli studenti più giovani, sono necessari. Questo significa che è fondamentale mantenere aggiornati formatori e insegnanti.

Durante l'onboarding, le opportunità di apprendimento interno, come programmi di addestramento, workshop con colleghi, orari di ufficio o sessioni di pratica in ambienti sandbox, sono le situazioni che aiuteranno a trattenere i dipendenti di valore, il che può ridurre il tempo necessario per esaminare i nuovi candidati.

Per semplificare le assunzioni e rendere efficiente il processo di apprendimento, le aziende devono innanzitutto valutare a fondo i benefici e i limiti dell'AI per la propria organizzazione (PDF).2

Più AI non è sempre meglio.9 Le aziende dovrebbero valutare attentamente il modo in cui l'hanno utilizzata nelle loro operazioni nell'ultimo anno, vedere cosa funziona e cosa non funziona, e utilizzare il feedback per tracciare la roadmap di come vogliono utilizzare l'AI nei prossimi anni.

Su questa base, possono testare la preparazione dei loro attuali dipendenti in materia di AI, per individuare eventuali lacune nelle competenze. A seconda di quanto siano specializzate le esigenze dell'AI di un'azienda, questa può scegliere di inserire nuovi esperti di AI per progetti innovativi o di riqualificare i tecnici disponibili per utilizzare e applicare gli strumenti di AI.

Per aiutare i dipendenti a impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi personali di sviluppo delle competenze, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione programmi di apprendimento più interattivi e personalizzabili5 che possono combinare corsi online, on-demand, con opportunità esperienziali e formazione dal vivo con formatore.

È importante sottolineare che le aziende devono contribuire a garantire che i loro approcci e iniziative di addestramento sull'AI siano offerti in modo equo e includano lavoratori di diverse fasce demografiche.

È più facile risolvere il problema in modo collaborativo piuttosto che dover sviluppare strategie e piani di apprendimento interni da zero. Le aziende possono stringere partnership con istituti scolastici e altre organizzazioni per promuovere queste offerte.