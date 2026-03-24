IBM Bob promuove nella tua organizzazione un'innovazione più rapida, una maggiore produttività e lo sviluppo di app moderne.
Gli ambienti di sviluppo agentici stanno ridefinendo il modo in cui le aziende sviluppano e modernizzano il software, coordinando pianificazione, esecuzione e verifica tra l'SDLC affinché i team possano distribuire più rapidamente, aggiornare costantemente i sistemi legacy e garantire la sicurezza e la governance richieste dalle organizzazioni.
Ottieni un aumento della produttività del 20-80% nelle attività SDLC, con un risparmio in termini di tempo superiore al 90% sui lavori ripetitivi.
Realizza lavori complessi di ingegneria il 20-40% più rapidamente e riduci gli sforzi del 50-80% per i workflow strutturati.
Riduci la spesa per l'elaborazione dell'AI di circa il 40% e riduci il costo per caratteristiche grazie al rilevamento precoce dei problemi e a una minore rilavorazione.
Individua in anticipo le vulnerabilità, riducendo i problemi a valle e migliorando la prontezza agli audit.
Le modalità agentiche di Bob consentono ai team di pianificare, ragionare, implementare e convalidare modifiche complesse nel codice e nei sistemi, garantendo risultati di alta qualità, non solo un codice generato.
La modernizzazione diventa un processo prevedibile e incrementale piuttosto che un'iniziativa a rischio elevato. Questi ambienti gestiscono il refactoring, le transizioni del framework, gli aggiornamenti delle dipendenze e la rigenerazione dei test in modo da salvaguardare l'integrità del sistema e consentire progressi misurabili.
Rifattorizzazioni a livello di repository, aggiornamenti delle dipendenze e migrazioni di framework
Rigenerazione automatica dei test e allineamento CI
Consente ai programmi di modernizzazione di progredire costantemente, con una riduzione del rischio misurabile in ogni fase
Bob integra la sicurezza nello sviluppo quotidiano con analisi in tempo reale e controlli automatizzati che rilevano le vulnerabilità durante la creazione del codice, non successivamente.
Rilevamento precoce nel controllo IDE e PR
Meno incidenti e meno rielaborazioni a valle
Fiducia ingegnerizzata attraverso guardrail automatizzati e verificabili incorporati al momento della creazione
Selezionando la funzionalità di AI giusta per ogni attività e riducendo al minimo i cicli di elaborazione ridondanti, questa categoria crea un modello di costo disciplinato per lo sviluppo assistito dall'AI. I leader ottengono un'attribuzione della spesa più chiara e costi operativi più prevedibili.
Risultati prevedibili e disciplina dei costi attraverso un'esecuzione consapevole del compito, usando il modello giusto per il lavoro.
I percorsi di esecuzione deterministici riducono gli sprechi e le rilavorazioni
Consente una spesa prevedibile per l'AI con visibilità centralizzata e controllo delle policy (Bobalytics)
IBM Bob accelera lo sviluppo software automatizzando lavori complessi e che richiedono molto tempo, dallo sviluppo di nuove caratteristiche alla modernizzazione dei sistemi legacy e al rafforzamento della consegna sicura, così i team consegnano software di alta qualità con meno sforzo.
Sviluppa framework completi di automazione dei test e genera rapidamente una copertura di test completa, migliorando la sicurezza della release senza rallentare la consegna.
Scopri più rapidamente le codebase complesse grazie agli insight delle architetture che consentono ai team di offrire nuove caratteristiche in tutta sicurezza.
Crea agenti di integrazione e server MCP pronti per la produzione in pochi minuti, accelerando l'automazione nei workflow aziendali.
Modernizza i sistemi Java, COBOL, RPG e mainframe facendo reverse-engineering non documentato di codici ed eseguendo aggiornamenti convalidati in giorni anziché in mesi.
Artur Skowronski
Head of Java & Kotlin Engineering
Bob è il primo strumento del suo genere a trattare Java come un cittadino di prima classe. Lo strumento funziona molto bene e coglie l'intento di modernizzazione. ”
Hans Boef
Manager Technical Consultants & Support, Novadoc
Bob ha dimostrato un livello di intelligenza e comprensione contestuale che va oltre tutto quello che ho visto in altri strumenti. ”
Steve Cast
Practice Director, Fresche Solutions
Bob ha dei guardrail integrati. Opera in diverse modalità, consentendo di approvare i suoi suggerimenti prima di apportare qualsiasi modifica al codice sorgente. ”