Agente di codifica AI per le aziende

IBM Bob promuove nella tua organizzazione un'innovazione più rapida, una maggiore produttività e lo sviluppo di app moderne.

Demo interattiva

Sviluppa più rapidamente con un partner AI

Gli ambienti di sviluppo agentici stanno ridefinendo il modo in cui le aziende sviluppano e modernizzano il software, coordinando pianificazione, esecuzione e verifica tra l'SDLC affinché i team possano distribuire più rapidamente, aggiornare costantemente i sistemi legacy e garantire la sicurezza e la governance richieste dalle organizzazioni.

 Demo interattiva
Produttività ingegneristica su larga scala

Ottieni un aumento della produttività del 20-80% nelle attività SDLC, con un risparmio in termini di tempo superiore al 90% sui lavori ripetitivi.
Accelera il time-to-value

Realizza lavori complessi di ingegneria il 20-40% più rapidamente e riduci gli sforzi del 50-80% per i workflow strutturati.
Efficienza dei costi prevedibile

Riduci la spesa per l'elaborazione dell'AI di circa il 40% e riduci il costo per caratteristiche grazie al rilevamento precoce dei problemi e a una minore rilavorazione.
Rilevamento precoce dei rischi e meno incidenti

Individua in anticipo le vulnerabilità, riducendo i problemi a valle e migliorando la prontezza agli audit.

Caratteristiche

Modalità agentiche: Code, Ask, Plan, Advanced, Orchestrator

Le modalità agentiche di Bob consentono ai team di pianificare, ragionare, implementare e convalidare modifiche complesse nel codice e nei sistemi, garantendo risultati di alta qualità, non solo un codice generato.

  • Chiedi: scopri i concetti o analizza il codice esistente senza apportare modifiche
  • Plan: pensa attraverso l'architettura o crea un piano tecnico prima dell'implementazione
  • Code: implementa caratteristiche, correggi bug o apporta miglioramenti al codice
  • Advanced: accesso completo allo strumento per workflow complessi di sviluppo
  • Orchestrator: coordina attività complesse in più modalità

 

Interfaccia chat delle modalità agente IBM Bob

Modernizza più rapidamente, mantieni la qualità

La modernizzazione diventa un processo prevedibile e incrementale piuttosto che un'iniziativa a rischio elevato. Questi ambienti gestiscono il refactoring, le transizioni del framework, gli aggiornamenti delle dipendenze e la rigenerazione dei test in modo da salvaguardare l'integrità del sistema e consentire progressi misurabili.

  • Rifattorizzazioni a livello di repository, aggiornamenti delle dipendenze e migrazioni di framework​

  • Rigenerazione automatica dei test e allineamento CI​

  • Consente ai programmi di modernizzazione di progredire costantemente, con una riduzione del rischio misurabile in ogni fase 

Interfaccia di confronto del codice IBM Bob

Shift-left senza aggiungere attrito

Bob integra la sicurezza nello sviluppo quotidiano con analisi in tempo reale e controlli automatizzati che rilevano le vulnerabilità durante la creazione del codice, non successivamente.

  • Rilevamento precoce nel controllo IDE e PR​

  • Meno incidenti e meno rielaborazioni a valle​

  • Fiducia ingegnerizzata attraverso guardrail automatizzati e verificabili incorporati al momento della creazione

 

Dashboard dei risultati di IBM Bob con editor di codice

Controllo dei costi alla base dell'innovazione

Selezionando la funzionalità di AI giusta per ogni attività e riducendo al minimo i cicli di elaborazione ridondanti, questa categoria crea un modello di costo disciplinato per lo sviluppo assistito dall'AI. I leader ottengono un'attribuzione della spesa più chiara e costi operativi più prevedibili.

  • Risultati prevedibili e disciplina dei costi attraverso un'esecuzione consapevole del compito, usando il modello giusto per il lavoro.​

  • I percorsi di esecuzione deterministici riducono gli sprechi e le rilavorazioni​​

  • Consente una spesa prevedibile per l'AI con visibilità centralizzata e controllo delle policy (Bobalytics)​

 

Dashboard di Bobalytics

Casi d'uso

IBM Bob accelera lo sviluppo software automatizzando lavori complessi e che richiedono molto tempo, dallo sviluppo di nuove caratteristiche alla modernizzazione dei sistemi legacy e al rafforzamento della consegna sicura, così i team consegnano software di alta qualità con meno sforzo.
Test e automazione della qualità

Sviluppa framework completi di automazione dei test e genera rapidamente una copertura di test completa, migliorando la sicurezza della release senza rallentare la consegna.
Sviluppo delle caratteristiche

Scopri più rapidamente le codebase complesse grazie agli insight delle architetture che consentono ai team di offrire nuove caratteristiche in tutta sicurezza.
Automazione e integrazione di API

Crea agenti di integrazione e server MCP pronti per la produzione in pochi minuti, accelerando l'automazione nei workflow aziendali.
Modernizzazione delle applicazioni

Modernizza i sistemi Java, COBOL, RPG e mainframe facendo reverse-engineering non documentato di codici ed eseguendo aggiornamenti convalidati in giorni anziché in mesi.
Prossimi passi

Inizia a sviluppare software di qualità più rapidamente. Guarda Bob in azione. Inizia la prova gratuita o prenota un appuntamento con un esperto per maggiori informazioni.

  1. Versione di prova gratuita