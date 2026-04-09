Il nuovo ritmo della modernizzazione

Scegliendo IBM Bob, partner SDLC di IBM, Blue Pearl ha accelerato l'analisi, il refactoring e la verifica, mantenendo al contempo i team di ingegneria sotto controllo tramite checkpoint di governance e validazione CI/CD. Come early user di Bob, il team ha beneficiato di indicazioni consapevoli dell’architettura, allineate ai pattern di design esistenti e alle librerie interne. Bob ha supportato il refactoring automatico per API obsolete e aree critiche del codice, ha fornito insight sull’allineamento delle dipendenze per individuare problemi di compatibilità e percorsi di aggiornamento fattibili e ha accelerato la modernizzazione dei test aggiornando ed estendendo la copertura unitaria e di integrazione.

L’aggiornamento è stato eseguito attraverso un approccio di delivery strutturato della durata di tre giorni. Il primo giorno si è concentrato sulla valutazione attraverso la scansione della base di codice e delle dipendenze, l'identificazione delle API obsolete, il sequenziamento e i gate di accettazione. Il secondo giorno si è concentrato su rifattorizzazione, modernizzazione dei pattern, aggiornamento delle dipendenze e stabilizzazione di build e test. Il terzo giorno ha completato la trasformazione con test unitari e di integrazione, confronti delle prestazioni rispetto alla baseline, controlli di sicurezza, implementazione e rilascio monitorato. Questo approccio ha creato un processo di delivery ripetibile che Blue Pearl può proporre come offerta di modernizzazione pronta per i clienti.