Il nuovo ritmo della modernizzazione

Modernizzazione basata su AI, realizzata con IBM Bob
BlueApp, la piattaforma a elevato volume di Blue Pearl per l’abbinamento dei consulenti, basata su ricerca, automazione dei workflow e ranking tramite Machine Learning (ML), stava crescendo in scala e complessità. Rimanere su Java 11 significava che la piattaforma non poteva trarre beneficio da una base moderna Long-Term Support (LTS) che offre maggiori vantaggi in termini di sicurezza e conformità, inclusi anni di correzioni cumulative e miglioramenti della Java Virtual Machine (JVM), come pattern di concorrenza più efficienti.
A livello ingegneristico, gli sviluppatori incontravano frizioni dovute ad API (Application Programming Interface) obsolete e incompatibilità tra dipendenze, che rallentavano la delivery e aumentavano il carico di lavoro per la manutenzione. Passare a Java 25 (LTS) ha offerto un modo per semplificare lo sviluppo, allineare la piattaforma a una base tecnica moderna e creare un successo interno di riferimento che supporta la più ampia strategia di modernizzazione assistita dall'AI di Blue Pearl. Storicamente, interventi simili richiedevano circa 30 giorni o più di attività ingegneristiche.
Scegliendo IBM Bob, partner SDLC di IBM, Blue Pearl ha accelerato l'analisi, il refactoring e la verifica, mantenendo al contempo i team di ingegneria sotto controllo tramite checkpoint di governance e validazione CI/CD. Come early user di Bob, il team ha beneficiato di indicazioni consapevoli dell’architettura, allineate ai pattern di design esistenti e alle librerie interne. Bob ha supportato il refactoring automatico per API obsolete e aree critiche del codice, ha fornito insight sull’allineamento delle dipendenze per individuare problemi di compatibilità e percorsi di aggiornamento fattibili e ha accelerato la modernizzazione dei test aggiornando ed estendendo la copertura unitaria e di integrazione.
L’aggiornamento è stato eseguito attraverso un approccio di delivery strutturato della durata di tre giorni. Il primo giorno si è concentrato sulla valutazione attraverso la scansione della base di codice e delle dipendenze, l'identificazione delle API obsolete, il sequenziamento e i gate di accettazione. Il secondo giorno si è concentrato su rifattorizzazione, modernizzazione dei pattern, aggiornamento delle dipendenze e stabilizzazione di build e test. Il terzo giorno ha completato la trasformazione con test unitari e di integrazione, confronti delle prestazioni rispetto alla baseline, controlli di sicurezza, implementazione e rilascio monitorato. Questo approccio ha creato un processo di delivery ripetibile che Blue Pearl può proporre come offerta di modernizzazione pronta per i clienti.
La modernizzazione ha apportato significativi miglioramenti in termini di efficienza e qualità per BlueApp. Completando l'aggiornamento a Java 25 (LTS) in soli tre giorni (rispetto alla durata tipica di circa 30 giorni per iniziative simili), Blue Pearl ha ottenuto un ciclo di consegna più veloce di circa il 90% e ha risparmiato oltre 160 ore di lavoro di ingegneria da destinare ad attività a maggior valore aggiunto. L'installazione è entrata in produzione con zero difetti post-implementazione durante la finestra di stabilizzazione iniziale, a sottolineare l'affidabilità dell'aggiornamento. I benchmark delle prestazioni hanno mostrato tempi di risposta più rapidi di circa il 15% per i workflow d'importanza chiave, mentre il passaggio a una baseline LTS moderna ha rafforzato il livello di sicurezza complessivo della piattaforma.
Questa collaborazione ha inoltre generato uno slancio strategico sia per Blue Pearl che per IBM. l team ha stabilito un processo di modernizzazione ripetibile che può essere esteso ai prodotti interni, supportando i futuri interventi di standardizzazione degli aggiornamenti, automazione della documentazione, refactoring e miglioramento della qualità. Parallelamente, il successo dell'iniziativa ha posizionato la modernizzazione di Java come un'offerta solida all'interno di più ampi programmi di migrazione e modernizzazione cloud, aprendo 15-20 opportunità clienti per progetti simili. Blue Pearl e IBM stanno inoltre esplorando workshop e valutazioni congiunti per individuare candidati alla modernizzazione con risultati rapidi, rafforzando l’impatto di questa trasformazione iniziale supportata da Bob.
Blue Pearl è uno sviluppatore leader di soluzioni cloud e partner di consulenza con sede in Sudafrica. Il team di Blue Pearl fornisce servizi di consulenza professionale appositamente studiati per integrare le strategie aziendali e la gestione dei clienti. La priorità dell'azienda è quella di aggiungere valore a ogni attività ascoltando, analizzando e creando soluzioni personalizzate che stimolino crescita e innovazione.
Tutte le esperienze dei clienti si basano su una prima versione in anteprima di IBM Bob. Tutti i risultati si basano sulle informazioni condivise dal cliente. Le specifiche e le funzionalità del prodotto finale possono differire dalla versione di anteprima. I singoli risultati potrebbero variare.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.