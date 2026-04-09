Svelare il passato, ricostruire il futuro, con Bob

IBM Bob ha offerto vantaggi rapidi e sostanziali in alcune delle priorità di modernizzazione più complesse dell'organizzazione. Bob ha permesso ai team di interpretare workload legacy rimasti non documentati per decenni, producendo una documentazione completa in lingua croata per i job JCL/PL/I con una precisione verificata al 100% dagli operatori. Questa chiarezza ha sbloccato un avanzamento sicuro delle iniziative di modernizzazione, che per lungo tempo erano dipese dalle conoscenze istituzionali. Bob ha anche portato trasparenza in un sistema EGL/CICS molto datato, generando documentazione architetturale multi-formato e analisi dei processi 10 volte più velocemente rispetto ai metodi manuali, fornendo così ad APIS IT insight fruibili su una delle sue piattaforme più critiche.

A supporto delle attività di test, Bob ha reso possibile la realizzazione di una piattaforma completa di automazione dei test basata su React e SQLite in soli due giorni, ottenendo un aumento della produttività di 5-6 volte superiore rispetto agli approcci tradizionali basati su LLM. La soluzione risultante ha fornito ad APIS IT una base modulare e pronta per la produzione per i test automatizzati su workflow REST, SOAP e database.

Nell'ambito della proprietà .NET, Bob ha ulteriormente compresso le tempistiche di modernizzazione. Un servizio SOAP decennale è stato completamente ristrutturato e trasformato in una moderna API REST in poche ore, con il 100% del codice aggiornato e senza alcun problema di compilazione. Bob ha anche semplificato un API Manager interno rimuovendo dipendenze non necessarie, snellendo i pattern architetturali, migrando le configurazioni e aggiornando la soluzione a .NET 8 (un lavoro che normalmente richiederebbe settimane, completato in cinque-sei ore). Questi miglioramenti hanno ridotto la base di codice del 30%, eliminato il 50% delle dipendenze e migliorato le prestazioni e l’efficienza della memoria.

Bob ha aiutato APIS IT a superare barriere di lunga data e a promuovere progressi più rapidi nei suoi sistemi legacy e moderni. Con precisione, velocità e insight architetturali costanti, Bob ha consentito ad APIS IT di passare dalla scoperta alla distribuzione con sicurezza, ottenendo risultati in poche ore anziché in settimane.