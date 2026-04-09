Svelare il passato, ricostruire il futuro, con Bob

Portare chiarezza, rapidità e modernizzazione ai sistemi mission-critical di APIS IT.
APIS IT, fornitore pubblico croato di servizi ICT a supporto dei servizi digitali del governo, doveva modernizzare un ampio insieme di sistemi mission-critical che avevano accumulato decenni di debito tecnico. Diversi workload fondamentali, tra cui lavori JCL/PL/I (Job Control Language/Programming Language One) degli inizi degli anni ’90, applicazioni Java 8 e un sistema EGL (Enterprise Generation Language) di 20 anni in esecuzione su IBM CICS (Customer Information Control System), avevano poca o nessuna documentazione e dipendevano fortemente dalla conoscenza istituzionale. Questo rendeva difficile comprendere le architetture dello stato attuale e rallentava gli sforzi per pianificare la modernizzazione in modo sicuro. Nel frattempo, il team di testing necessitava di una soluzione di automazione completa, in grado di orchestrare API REST (Representational State Transfer), servizi SOAP (Simple Object Access Protocol) e interazioni con i database, funzionalità che tradizionalmente avrebbero richiesto settimane o mesi per essere sviluppate da zero.
Ulteriori esigenze di modernizzazione sono emerse all’interno dell'ambiente .NET di APIS IT, dove un servizio SOAP decennale richiedeva la migrazione verso un’architettura REST moderna, e un API Manager interno basato su .NET Core 3.1 aveva accumulato dipendenze superflue e debito tecnico. Aggiornare manualmente questi sistemi richiederebbe un notevole sforzo ingegneristico e introdurrebbe rischi su tutte le piattaforme.
Per progredire, APIS IT necessitava di una soluzione capace di interpretare rapidamente i sistemi legacy, accelerare la documentazione e supportare la modernizzazione su larga scala sia per mainframe che per applicazioni moderne.
Come parte del suo più ampio programma di trasformazione, APIS IT ha iniziato i test preliminari di IBM Bob, il partner SDLC di IBM. L’architettura ibrida, aperta ed estensibile di Bob ha permesso l'integrazione diretta nell’ambiente esistente di APIS IT, consentendo un’analisi rapida dei sistemi legacy e di quelli moderni con una configurazione minima.
APIS IT ha applicato Bob per la prima volta ai suoi workload mainframe e legacy più complessi. Utilizzando l'esecuzione coordinata e la convalida automatica, Bob ha analizzato più di 36 job JCL e un'applicazione PL/I multi-modulo, decodificando i flussi di esecuzione e le dipendenze, generando al contempo una documentazione tecnica completa e diagrammi di architettura Mermaid. Bob ha anche interpretato un'applicazione EGL/CICS ventennale, producendo documentazione multi-formato completa e strumenti Python per la conversione di diagrammi, al fine di offrire una chiarezza architetturale che prima richiedeva un elevato sforzo manuale.
Nell'ecosistema .NET, Bob offriva un'accelerazione simile. Utilizzando la pianificazione a più fasi e il perfezionamento iterativo, Bob ha rifattorizzato un servizio SOAP decennale in una moderna API REST .NET 8 nel giro di poche ore, preservando la logica di business esistente e generando codice pronto per la produzione senza errori di compilazione. Bob ha inoltre modernizzato il gestore interno di API .NET Core 3.1 di APIS IT rimuovendo le dipendenze non necessarie dal database, semplificando pattern eccessivamente complessi, migrando la configurazione nei file dell’applicazione e aggiornando la soluzione a .NET 8. Durante l’intero processo, le funzionalità di shell e remote-shell di Bob hanno permesso la pulizia delle dipendenze, la validazione della build e la documentazione dettagliata dell’architettura prima e dopo la migrazione.
IBM Bob ha offerto vantaggi rapidi e sostanziali in alcune delle priorità di modernizzazione più complesse dell'organizzazione. Bob ha permesso ai team di interpretare workload legacy rimasti non documentati per decenni, producendo una documentazione completa in lingua croata per i job JCL/PL/I con una precisione verificata al 100% dagli operatori. Questa chiarezza ha sbloccato un avanzamento sicuro delle iniziative di modernizzazione, che per lungo tempo erano dipese dalle conoscenze istituzionali. Bob ha anche portato trasparenza in un sistema EGL/CICS molto datato, generando documentazione architetturale multi-formato e analisi dei processi 10 volte più velocemente rispetto ai metodi manuali, fornendo così ad APIS IT insight fruibili su una delle sue piattaforme più critiche.
A supporto delle attività di test, Bob ha reso possibile la realizzazione di una piattaforma completa di automazione dei test basata su React e SQLite in soli due giorni, ottenendo un aumento della produttività di 5-6 volte superiore rispetto agli approcci tradizionali basati su LLM. La soluzione risultante ha fornito ad APIS IT una base modulare e pronta per la produzione per i test automatizzati su workflow REST, SOAP e database.
Nell'ambito della proprietà .NET, Bob ha ulteriormente compresso le tempistiche di modernizzazione. Un servizio SOAP decennale è stato completamente ristrutturato e trasformato in una moderna API REST in poche ore, con il 100% del codice aggiornato e senza alcun problema di compilazione. Bob ha anche semplificato un API Manager interno rimuovendo dipendenze non necessarie, snellendo i pattern architetturali, migrando le configurazioni e aggiornando la soluzione a .NET 8 (un lavoro che normalmente richiederebbe settimane, completato in cinque-sei ore). Questi miglioramenti hanno ridotto la base di codice del 30%, eliminato il 50% delle dipendenze e migliorato le prestazioni e l’efficienza della memoria.
Bob ha aiutato APIS IT a superare barriere di lunga data e a promuovere progressi più rapidi nei suoi sistemi legacy e moderni. Con precisione, velocità e insight architetturali costanti, Bob ha consentito ad APIS IT di passare dalla scoperta alla distribuzione con sicurezza, ottenendo risultati in poche ore anziché in settimane.
APIS IT è il principale fornitore pubblico di servizi ICT in Croazia e un partner tecnologico chiave del governo croato. Con oltre 60 anni di esperienza, offre servizi IT sicuri e di alta qualità che supportano la trasformazione digitale dell'amministrazione pubblica e modernizzano i processi aziendali governativi.
Tutte le esperienze dei clienti si basano su una prima versione in anteprima di IBM Bob. Tutti i risultati si basano sulle informazioni condivise dal cliente. Le specifiche e le funzionalità del prodotto finale possono differire dalla versione di anteprima. I singoli risultati potrebbero variare.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.