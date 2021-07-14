Cos'è lo sviluppo di software?  

Lo sviluppo software si riferisce a una serie di attività informatiche dedicate al processo di creazione, progettazione, implementazione e supporto del software.
Per software si intende la serie di istruzioni o programmi che indicano a un computer cosa fare. È indipendente dall'hardware e rende programmabili i computer. Esistono fondamentalmente tre tipi di software:
Software di sistema: fornisce le funzioni principali come sistemi operativi, gestione del disco, utility, gestione dell'hardware e altre necessità operative.
Software di programmazione: fornisce ai programmatori strumenti come editor di testo, compilatori, linker, debugger e altri strumenti per la creazione di codice.
Software applicativo (applicazioni o app): consente agli utenti di eseguire attività. Ne sono esempi le suite di produttività per ufficio, i software di gestione dei dati, i lettori multimediali e i programmi di sicurezza. Il termine applicazioni si riferisce anche alle applicazioni per il web e per i dispositivi mobili, come quelle che si usano per fare acquisti su Amazon.com, socializzare con Facebook o pubblicare foto su Instagram.1
Un quarto tipo di software può essere considerato il cosiddetto software embedded. I software di sistema embedded si usano per controllare macchine e dispositivi non tipicamente considerati computer, come ad esempio reti di telecomunicazioni, automobili, robot industriali e altro ancora. Questi dispositivi e il relativo software possono essere connessi nell'ambito dell'Internet of Things (IoT).2
Lo sviluppo del software viene condotto principalmente dai programmatori, dagli ingegneri informatici e dagli sviluppatori di software. Sono figure che interagiscono e si sovrappongono, e le dinamiche tra di loro variano notevolmente tra i vari reparti e comunità di sviluppatori.
I programmatori scrivono il codice sorgente per la programmazione dei computer per attività specifiche come l'unione di database, l'elaborazione di ordini online, l'instradamento di comunicazioni, la conduzione di ricerche o la visualizzazione di testo e grafica. Di solito, i programmatori interpretano le istruzioni fornite dagli sviluppatori di software e dagli ingegneri informatici e per attuarle utilizzano linguaggi di programmazione come C++ o Java.
Gli ingegneri informatici applicano i principi ingegneristici per creare software e sistemi per la risoluzione di problemi. Utilizzano il linguaggio di modellazione e altri strumenti per ideare soluzioni che spesso possono essere applicate ai problemi in modo generale, anziché limitarsi a soluzioni applicabili solo a un'istanza o a un cliente specifico. Le soluzioni di ingegneria informatica aderiscono al metodo scientifico e devono essere utilizzabili nel mondo reale, per esempio con ponti o ascensori. Man mano che i prodotti sono diventati sempre più intelligenti, grazie all'aggiunta di microprocessori, sensori e software, la responsabilità degli ingegneri informatici è aumentata. Infatti, non solo il numero dei prodotti che si basano sul software per differenziarsi sul mercato è in continua crescita, ma il loro sviluppo software deve essere coordinato con l'attività di sviluppo meccanico ed elettrico.
Gli sviluppatori software svolgono un ruolo meno formale rispetto agli ingegneri e possono essere strettamente coinvolti in aree specifiche del progetto, inclusa la scrittura di codice. Allo stesso tempo, guidano l'intero ciclo di vita dello sviluppo software, compresa la collaborazione con i vari team funzionali per trasformare i requisiti in funzioni, gestire i team e i processi di sviluppo e condurre le operazioni di test e manutenzione del software.3
L'attività di sviluppo del software non è limitata agli sviluppatori o ai team di sviluppo: anche professionisti come scienziati, fabbricanti di dispositivi e produttori di hardware creano codice software, benché non siano in primo luogo sviluppatori. E nemmeno si limita ai tradizionali settori informatici, come le aziende produttrici di software o di semiconduttori. Tant'è che, secondo il Brookings Institute (link esterno a ibm.com), queste aziende “rappresentano meno della metà delle aziende che si occupano di sviluppo software”.
Una distinzione importante si ha tra lo sviluppo di software personalizzato e quello di software commerciale. Per sviluppo di software personalizzato si intende il processo di progettazione, creazione, implementazione e gestione di software destinato a un gruppo specifico di utenti, funzioni o organizzazioni. Per contro, il software commerciale pronto all'uso (COTS) viene progettato per soddisfare un'ampia serie di requisiti e può dunque essere confezionato, commercializzato e distribuito sul mercato.
Scopri in che modo il Desktop as a Service (DaaS) consente alle aziende di raggiungere lo stesso livello di prestazioni e sicurezza della distribuzione delle applicazioni on-premise.
Lo sviluppo di software tipicamente prevede le seguenti fasi:
Le fasi del processo di sviluppo del software rientrano nella gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM). La soluzione IBM® Engineering Management è un superset di ALM che consente la gestione in parallelo dello sviluppo meccanico, elettrico e software.
Le fasi del processo di sviluppo del software possono essere raggruppate nelle fasi del ciclo di vita, ma l'importanza del ciclo di vita è che viene ripetuto per consentire un miglioramento continuo. Ad esempio, i problemi degli utenti che emergono nella fase di manutenzione e supporto possono diventare requisiti all'inizio del ciclo successivo.
Lo sviluppo di software è importante anche perché è pervasivo. Dibbe Edwards, vice presidente e autrice per il blog di IBM, sottolinea: "Il software è emerso come differenziatore chiave in molti prodotti, dalle automobili alle lavatrici, ai termostati, connessi sempre più attraverso l'Internet of Things".
Qualche esempio:
Utilizzare lo sviluppo di software per differenziare i brand e ottenere un vantaggio competitivo richiede la padronanza delle tecniche e delle tecnologie che possono accelerare la distribuzione, la qualità e l'efficacia del software.
Che si tratti di implementazione, creazione di nuove applicazioni cloud-native, refactoring o replatforming di applicazioni esistenti, Cloud Pak for Applications (CP4Apps) ha tutto ciò che serve.
Automatizza il processo di distribuzione del software per aumentare la produttività e l'efficienza operativa.
Passa senza soluzione di continuità dai requisiti alla progettazione dei sistemi, al workflow e alla gestione dei test, con estensioni alle funzionalità degli strumenti di gestione del ciclo di vita per uno sviluppo avanzato di sistemi complessi.
IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) può aiutarti ad adottare un approccio di gestione end-to-end ai tuoi sistemi e sviluppo software. Risolvi le complessità dalla progettazione all'esecuzione, unisci i team attraverso il thread digitale, sfrutta la modellazione e il riutilizzo, sfrutta gli insight provenienti dal reporting automatizzato e opera con sicurezza su larga scala.
1 Software, Techopedia (link esterno a ibm.com)
2 Embedded software, Wikipedia (link esterno a ibm.com)
3 Software Engineer vs. Software Developer – What’s the Difference? Fullstack Academy (link esterno a ibm.com)
4 The Forrester Wave™: Low-Code development Platforms for AD&D Pros, Q4 201 John R. Rymer, Forrester Research, Inc. 23 October, 2017 (link esterno a ibm.com)