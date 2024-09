L'IoT (Internet of Things) sta cambiando non solo il modo di interagire dei prodotti, ma anche il loro sviluppo e progettazione. I prodotti stanno diventando sempre più complessi con un numero maggiore di righe di codice e software aggiuntivo — alcuni dei quali consentono una connettività sempre più elevata. Grazie alla gestione dei requisiti è possibile superare la complessità e le interdipendenze presenti nei cicli di vita della progettazione attuali per semplificare lo sviluppo del prodotto e accelerare la distribuzione.

Le problematiche riscontrate nella gestione dei requisiti sono spesso indicate come le cause principali dei fallimenti di un progetto.

Disporre dei requisiti definiti in modo inadeguato può portare a delle variazioni di ambiti, ritardi dei progetti, superamento dei costi e una scarsa qualità del prodotto che non è in grado di soddisfare le aspettative del cliente e i requisiti di sicurezza.

Disporre di una strategia di gestione dei requisiti è fondamentale per il successo di un progetto poiché consente ai team della progettazione di verificare l'ambito e condurre il ciclo di vita di sviluppo del prodotto. Il software dei requisiti di gestione fornisce gli strumenti per eseguire questa strategia e contribuisce a ridurre i costi, accelerare il time-to-market e migliorare il controllo della qualità.