IBM® Engineering Lifecycle Management è la piattaforma leader per lo sviluppo degli odierni prodotti e software complessi. ELM estende le funzionalità degli strumenti ALM standard, fornendo una soluzione end-to-end integrata che offre piena trasparenza e tracciabilità su tutti i dati di progettazione.

Le offerte IBM® Engineering Lifecycle Optimization ampliano le funzionalità standard di ALM con funzionalità avanzate per l'analisi di dati di progettazione e sistemi operativi, la gestione dei processi, la definizione delle procedure migliori, la generazione di report personalizzati e la gestione di adattatori di integrazione di terze parti.

Con l’aumento della complessità del prodotto, cresce anche la necessità di fornire una migliore progettazione di sistemi basati su modelli. La metodologia MBSE consente a diversi team di collaborare per analizzare i requisiti, ottimizzare le decisioni di progettazione ed eseguire una convalida approfondita delle funzionalità. Inoltre, i team revisionano la progettazione e automatizzano la consegna.

La gestione requisiti funge da pratica e framework essenziale per la gestione del ciclo di vita del prodotto. Controlla l'ambito del progetto, risparmiando tempo e denaro. Fornisce inoltre informazioni migliori per il processo di sviluppo del prodotto, con una maggiore tracciabilità e una migliore collaborazione.

Consentire una collaborazione efficace in tempo reale è fondamentale per il successo di team distanti e multidisciplinari. Una corretta gestione dei workflow permette di avere un'architettura di sistema aperta alla collaborazione, un modello di sviluppo agile e snello e una governance automatizzata.

Gestione dei test e assicurazione di qualità

La gestione qualità crea opportunità vantaggiose, ma per migliorare la qualità del prodotto sono necessari strumenti collaborativi basati sul web per una pianificazione completa dei test. Le soluzioni di test integrate offrono estrema chiarezza nell'analisi del sistema e un feedback immediato in ambienti reali, oltre alla massima efficienza e a costi ridotti.