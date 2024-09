Rhapsody - Developer offre un ambiente agile per l'ingegneria del software integrato e in tempo reale con generazione completa di applicazioni per C++, C, Java e Ada (compresi MISRA-C e MISRA-C++). Fornisce inoltre prototipazione e simulazione rapide per il debugging a livello di progetto, generazione automatizzata di build per l'integrazione continua e supporto per il ciclo di vita del software critico, oltre alle funzionalità di IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) - Architect for Software.