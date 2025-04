Alfabetizzazione AI: colmare il divario di competenze nell'intelligenza artificiale

Una definizione di alfabetizzazione AI è la capacità di comprendere vari aspetti dell'intelligenza artificiale, comprese le sue funzionalità, limitazioni e considerazioni etiche, e di utilizzarla per scopi pratici. Questo potrebbe comportare che gli studenti esercitino il pensiero critico nella comprensione delle tecnologie di AI e delle loro applicazioni.

Per essere competenti in materia di AI "non è sufficiente apprendere, bensì imparare ad apprendere, ovvero porre le domande giuste per comprendere il funzionamento dei sistemi di AI", scrive Ignacio Cruz, esperto di comunicazioni e tecnologie emergenti.

Cruz aggiunge che gli obiettivi di alfabetizzazione AI "possono estendersi su un continuum" che va da una comprensione di base dei concetti di AI a capacità più sofisticate, come la capacità di valutare i rischi dell'AI nel processo decisionale automatizzato.2

Secondo il buon senso attuale, le competenze di alfabetizzazione AI sono importanti non solo per i dipendenti, ma anche per le persone comuni che sperimentano l'impatto reale dell'AI.

Dopotutto, la vita quotidiana di molte persone ora include una serie di attività legate all'AI, come leggere titoli di notizie curati dall'AI, interagire con i chatbot del servizio clienti, farsi trasportare da veicoli guidati dall'AI e utilizzare app di AI generativa (gen AI) rivolte ai consumatori, tra cui ChatGPT.

"Quando le persone conoscono l'AI, sono in grado di prendere decisioni migliori per sé stesse e per le loro comunità", ha affermato Charlotte Dungan, COO di The AI Education Project, in un'intervista con la rivista Harvard Ed. “Non è necessario essere programmatori per trarre beneficio dall'apprendimento dell'AI e penso che tutti meritino di avere accesso a queste informazioni”.3