David Levy è un Advisory Technology Engineer for Client Engineering di IBM. David ha iniziato la sua carriera come sviluppatore ed è altamente competente in architettura dei sistemi, ingegneria cloud, progettazione di applicazioni web e molto altro. È stato ospite di due episodi di AI in Action e ha presentato due video sul canale YouTube di IBM Technology. David è esperto nel convertire concetti tecnici in soluzioni aziendali pratiche e facilmente implementabili. La sua passione per la risoluzione di problemi complessi attraverso idee semplici definisce il suo approccio con gli ospiti: pone domande ponderate e approfondite, mantenendo la conversazione divertente e coinvolgente.