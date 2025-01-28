AI in Action

Campbell Watson spiega come i foundation model AI stanno trasformando la Terra, il clima e la scienza spaziale.

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Informazioni sulla serie

Ti diamo il benvenuto nel podcast AI in Action, dove troverai insight e ispirazioni dai leader che hanno applicato con successo l’AI nel mondo reale. Dopo una prima stagione di grande successo, il podcast torna con un nuovo ciclo di conversazioni sull’AI, con ospiti provenienti da diversi settori. Unisciti al conduttore David Levy per incontrare esperti di IBM e non solo, per comprendere in che modo l'AI sta reinventando il modo di fare business. Che tu sia all'inizio del tuo percorso AI o stia cercando di accelerarlo, ogni episodio offre insight preziosi per ogni fase, dall'implementazione e ottimizzazione, fino ai concetti fondamentali e ai risultati misurabili.
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Il conduttore

David Levy è un Advisory Technology Engineer for Client Engineering di IBM. David ha iniziato la sua carriera come sviluppatore ed è altamente competente in architettura dei sistemi, ingegneria cloud, progettazione di applicazioni web e molto altro. È stato ospite di due episodi di AI in Action e ha presentato due video sul canale YouTube di IBM Technology. David è esperto nel convertire concetti tecnici in soluzioni aziendali pratiche e facilmente implementabili. La sua passione per la risoluzione di problemi complessi attraverso idee semplici definisce il suo approccio con gli ospiti: pone domande ponderate e approfondite, mantenendo la conversazione divertente e coinvolgente.
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I foundation model accelerano la scienza dello spazio e del clima

Campbell Watson partecipa all'ultimo episodio del podcast AI in Action per condividere come utilizza l'AI per studiare la Terra, il clima e lo spazio.

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Ascolta altri episodi di AI in Action

8 aprile 2025 | Stagione 2, Episodio 1 L'esperto del torneo Masters Jim "Bones" Mackay condivide la sua opinione su dati e strategia

Ospiti:
- Monica Ellingson, IBM Consulting Partner and Practice Lead di IBM ix Sports and Entertainment
- Jim “Bones” Mackay, caddy PGA e corrispondente della NBC

 Guarda l'episodio 1 22 aprile 2025 | Stagione 2, Episodio 2 Agentic AI: la sfida emergente nella sicurezza informatica

Ospite: Wendi Whitmore, Senior Vice President of Unit 42 di Palo Alto Networks

 Guarda l'episodio 2 6 maggio 2025 | Stagione 2, Episodio 3 Trasformare l'HR con l'agentic AI: insight dalla storia del cliente zero di IBM

Ospite: Steve Moss, Director, watsonx Americas Client Zero Go-to-Market

 Guarda l'episodio 3 20 maggio 2025 | Stagione 2, Episodio 4 L'era dell'AI nella finanza è ufficialmente iniziata

Ospite: Ron Insana, CEO di iFi AI e collaboratore esperto di CNBC

 Guarda l'episodio 4 3 giugno 2025 | Stagione 2, Episodio 5 AI: rendere le vendite più intelligenti, non più difficili

Ospite: Morgan J. Ingram
Fondatore e CEO, AMP Creative

 Guarda l'episodio 5 17 giugno 2025 | Stagione 2, Episodio 6 La produttività non basta: trasforma il tuo modello di business con gli agenti AI

Ospite: Allie K. Miller, CEO di Open Machine

 Guarda l'episodio 6 1 luglio 2025 | Stagione 2, Episodio 7 L'AI nel settore immobiliare: usa l'AI per trovare la tua prossima casa

Ospite: Ariel Dos Santos, SVP of Product and Design di Redfin

 Guarda l'episodio 7 15 luglio 2025 | Stagione 2, Episodio 8 Observability: gestisci l'ambiente IT basandoti sugli insight, non sull’istinto

Ospite: Vikram Murali, VP of Product Development di IBM Automation

 Guarda l'episodio 8 01 luglio 2025 | Stagione 2, Episodio 9 Intelligenza decisionale: scelte ponderate e basate sui dati

Ospite: Cassie Kozyrkov, CEO di Koyzr

 Guarda l'episodio 9 15 agosto 2025 | Stagione 2, Episodio 10 Consumo energetico dell’AI: cosa significa per le aziende e per il settore energetico

Ospite: Joseph Majkut, Direttore del programma per la sicurezza energetica e il cambiamento climatico del Center for Strategic and International Studies (CSIS)

 Guarda l'episodio 10 26 agosto 2025 | Stagione 2, Episodio 11 Perché l’adozione dell’IA inizia dalla soddisfazione dei dipendenti

Nell'era dell'AI, il modo in cui i team vengono creati e gestiti deve evolversi. Scopri come le aziende possono adottare soluzioni di AI in grado di motivare e valorizzare davvero i dipendenti.

Ospite: Debbie Lovich, Managing Director & Senior Partner, BCG

 Guarda l'episodio 11 9 settembre 2025 | Stagione 2, Episodio 12 Tractor Supply Company mostra il potere dell'AI nel retail

Gli insight basati su AI stanno trasformando la gestione dell’inventario e l’interazione con i clienti su larga scala. Scopri come le aziende del settore retail stanno adottando l’AI ai giorni nostri

Ospite: Glenn Allison, VP of AI Platforms, Tractor Supply Company

 Guarda l'episodio 12 23 settembre 2025 | Stagione 2, Episodio 13 Il lavoro industriale reinventato con AI e robotica

Il mondo della robotica sta cambiando. Scopri che tipo di esperienza il settore industriale sta vivendo all'intersezione tra AI e robotica.

 

Ospite: Aaron Saunders, CTO, Boston Dynamics

 Guarda l'episodio 13 7 ottobre 2025 | Stagione 2, Episodio 14 L'adozione dell'AI richiede molto più di nuovi strumenti

Uno dei segnali d'allarme più grandi nell'adozione dell'AI sono i dati disordinati o obsoleti. Scopri quali sono i fattori chiave che le aziende devono considerare per il successo dell'adozione dell'AI.

 

Ospite: Conor Grennan, Chief AI Architect, NYU Stern School of Business & CEO, AI Mindset

 Guarda l'episodio 14 21 ottobre 2025 | Stagione 2, Episodio 15 Il procurement si sposta alla velocità dell'AI

Basta approvvigionamenti lenti. Scopri come l’AI accelera i processi, rivela insight e trasforma il modo in cui i team di procurement prendono le decisioni.

Ospite: Daniel Barnes, Director of Product and Customer Marketing di Gatekeeper

 Guarda l'episodio 15 4 novembre 2025 | Stagione 2, Episodio 16 Quando la governance dell'AI incontra la cybersecurity

Scopri come la governance dell’AI e la cybersecurity si uniscono per dare vita a un’innovazione responsabile, in cui una leadership solida e una cultura della responsabilità guidano un progresso sicuro.

Ospite: Jen Easterly, ex direttrice della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency

 Guarda l'episodio 16 11 novembre 2025 | Stagione 2, Episodio 17 Il potere dell'AI inizia con dati migliori

Scopri come la data curation e la governance dei dati alimentano l'agentic AI, aiutando le organizzazioni a passare dal caos dei dati alla chiarezza e a prendere decisioni con sicurezza.

Ospite: Madison Faulkner, Partner, NEA

 Guarda l'episodio 17 18 novembre 2025 | Stagione 2, Episodio 18 Una gestione patrimoniale più intelligente e accessibile con l'agentic AI

Scopri come WealthBuild utilizza l'agentic AI per democratizzare la consulenza finanziaria, supportare le banche comunitarie e rendere accessibili su larga scala consigli personalizzati.

Ospite: Ramona Ortega, Fondatrice e CEO, WealthBuild

 Guarda l'episodio 18
25 marzo 2025 | Episodio 18 Le donne pioniere dei mainframe e dell'AI

IBM ha aiutato il Masters a connettersi con gli appassionati di golf in tutto il mondo. Jim Mackay, caddie della PGA, racconta come Hole Insights, una funzionalità basata su tecnologia IBM, ha cambiato le dinamiche di questo campionato per tutti.

 Guarda l'episodio 18 11 marzo 2025 | Episodio 17 Ridefinire l'automazione e la personalizzazione del marketing con l'AI generativa

In questo episodio, Emily McReynolds, Head of Global AI Strategy di Adobe, e Pierre Charchaflian, VP Senior Partner e Marketing Practice Global Leader di IBM, si uniscono alla conversazione. Discutono di come la gen AI stia cambiando il gioco nei contenuti di marketing personalizzati.

 Guarda l'episodio 17 25 febbraio 2025 | Episodio 16 In che modo l'app di medicina AI della Mayo Clinic aiuta nella prevenzione dell'ictus

In questo episodio, il dottor Guru Kowlgi, elettrofisiologo cardiaco presso la Mayo Clinic, parla di come l’IA aiuta i medici a migliorare la salute cardiaca dei pazienti, parla dei timori legati all’AI in medicina (inclusi bias e fiducia) ed esplora il futuro dell’AI nel settore sanitario.

 Guarda l'episodio 16 07 gennaio 2025 | Episodio 15 AI Realism with NE-YO and Ed Ulbrich: How AI affects artists, from IP to CGI

L'artista vincitore di un Grammy Ne-Yo ed Ed Ulbrich, Chief Content Officer di Metaphysic, parlano dell'etica e dei rischi dell'AI quando si utilizza l'AI per creare arte e intrattenimento. L'AI viene utilizzata nell’arte come qualsiasi altro strumento tecnologico e servono linee guida per preservare ciò che è positivo. 

 Guarda l'episodio 15 17 dicembre 2024 | Episodio 14 L'AI è più della produttività

E se potessimo usare l'AI come strumento per risolvere problemi umanitari? James Hodson, cofondatore e CEO di AI for Good, parla di come la tecnologia AI può trasformare positivamente le comunità.

 Guarda l'episodio 14 3 dicembre 2024 | Episodio 13 Change Agents con Ethan Mollick: come gli agenti AI reinventeranno la produttività

Gli agenti AI possono migliorare le prestazioni lavorative? Ethan Mollick, Co-Director di Generative AI Lab, offre consigli su come usare gli agenti AI per essere più creativi ed efficienti. 

 Guarda l'episodio 13 26 novembre 2024 | Episodio 12 Hacking dell'AI generativa: limitare i rischi per la sicurezza nell'era dell'AI

Mentre l’81% dei dirigenti sottolinea l’importanza di un’AI sicura e affidabile, solo il 24% dei progetti di AI è effettivamente sicuro. È accettabile dare priorità all’innovazione rispetto alla sicurezza nell’AI? Chris Thompson, Global Head di IBM X-Force Red, e Moumita Saha, Senior Security Architect di AWS, parlano delle superfici di attacco dell’AI generativa, dei rischi e di come possiamo proteggere i modelli di AI.

 Guarda l'episodio 12 19 novembre 2024 | Episodio 11 Dai progetti pilota ai progressi: cosa determina il successo di un progetto di AI

Creare un progetto pilota di AI è relativamente facile, tuttavia implementarlo è molto più complesso. Ecco perché quattro progetti pilota su cinque falliscono prima del decollo. In questo episodio, gli ospiti Anupam Singh, VP of Engineering di Roblox, e Nick Renotte, Chief AI Engineer di IBM, svelano gli insidiosi ostacoli che condannano le implementazioni di AI (come costi, qualità dei dati ed esperienza dell'utente) e spiegano come evitare di cadere nelle stesse trappole.

 Guarda l'episodio 11 22 ottobre 2024 | Episodio 10 Leader vs studenti: tutto dipende dall'accessibilità dell'AI

C'è un'avanguardia che guida la spinta per rendere l'AI accessibile a tutti e altri stanno ancora recuperando. Eppure, in mezzo a questi progressi, esiste una realtà preoccupante: si sta formando un divario di genere nel campo dell'AI. Reshma Saujani, fondatrice e CEO di Girls Who Code, parla di "AI aspirazionale" e di cosa possiamo fare per colmare questo divario. 

 Guarda l'episodio 10 8 ottobre 2024 | Episodio 9 Puoi permetterti la gen AI? In che modo l'infrastruttura AI, l'integrazione, i dati e altri costi nascosti rendono l'AI costosa

L'AI generativa è costosa e lo diventa ancora di più quando scala. Scopri i costi nascosti dell’AI, come integrazione, gestione dei dati e sicurezza.

 Guarda l'episodio 9 24 settembre 2024 | Episodio 8 Non un semplice chatbot: crea agenti virtuali realmente utili con la gen AI

Gli agenti virtuali fanno parte delle nostre vite da molto tempo, ma possono sostituire gli esseri umani via via che diventano più veloci e precisi grazie all'AI generativa? 

 Guarda l'episodio 8 8 settembre 2024 | Episodio 7 Sviluppare il futuro con modelli AI open source

L’AI generativa sta cambiando la vita di tutti, compresi coloro che la creano, cioè gli sviluppatori. In questo episodio, JJ Asghar, Developer Advocate di IBM, spiega perché "open” è fondamentale per la sicurezza dell’AI e come iniziare a utilizzare i modelli AI.

 Guarda l'episodio 7 27 agosto 2024 | Episodio 6 Come i dati aiutano a vincere il Fantasy Football con Greeny di ESPN

Mike Greenberg, conduttore di ESPN, spiega perché dovremmo ignorare il nostro istinto quando giochiamo al fantasy football e come l'AI può aiutarci a vincere. 

 Guarda l'episodio 6 13 agosto 2024 | Episodio 5 Aggiornare il codice senza interrompere l’intero sistema

L’IA può scrivere codice, ma no può ancora sostituire gli sviluppatori. 

 Guarda l'episodio 5 30 luglio 2024 | Episodio 4 Evita che la gente gridi "operatore"

Hai davvero bisogno di un operatore umano, o basta dare una possibilità agli agenti virtuali? Scopri come l’AI generativa sta rendendo più efficaci sia gli agenti virtuali che quelli umani.

 Guarda l'episodio 4 16 luglio 2024 | Episodio 3 Il lato umano delle risorse umane: promuovere connessioni genuine con l'AI

Il conduttore Albert Lawrence, Jon Lester, VP of HR, Technology, Data and AI di IBM, e David Levy, Advisory Technology Engineer di IBM, parlano di come si possono usare l'AI e i dati in modo etico per rendere l'HR più efficiente e umano.

 Guarda l'episodio 3 2 luglio 2024 | Episodio 2 Scala la tua tecnologia con il potente duo di AI e cloud ibrido

Immagina di integrare l’AI in modo ottimale in tutti i tuoi dati, sia on-premise che nel cloud. Gli esperti tecnologici di IBM discutono di come superare le complessità degli ambienti dati eterogenei.

 Guarda l'episodio 2 18 giugno 2024 | Episodio 1 Da noioso a motivante: delegare con l'AI generativa

Il conduttore del podcast Albert Lawrence, Jessica Rockwood, VP of Client Engineering di IBM, e Morgan Carroll, Senior AI Engineer in Client Engineering di IBM, parlano di come liberarsi con successo dal lavoro più ripetitivo e dei dati necessari per farlo.

 Guarda l'episodio 1

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