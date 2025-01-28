Campbell Watson spiega come i foundation model AI stanno trasformando la Terra, il clima e la scienza spaziale.
Ti diamo il benvenuto nel podcast AI in Action, dove troverai insight e ispirazioni dai leader che hanno applicato con successo l’AI nel mondo reale. Dopo una prima stagione di grande successo, il podcast torna con un nuovo ciclo di conversazioni sull’AI, con ospiti provenienti da diversi settori. Unisciti al conduttore David Levy per incontrare esperti di IBM e non solo, per comprendere in che modo l'AI sta reinventando il modo di fare business. Che tu sia all'inizio del tuo percorso AI o stia cercando di accelerarlo, ogni episodio offre insight preziosi per ogni fase, dall'implementazione e ottimizzazione, fino ai concetti fondamentali e ai risultati misurabili.
David Levy è un Advisory Technology Engineer for Client Engineering di IBM. David ha iniziato la sua carriera come sviluppatore ed è altamente competente in architettura dei sistemi, ingegneria cloud, progettazione di applicazioni web e molto altro. È stato ospite di due episodi di AI in Action e ha presentato due video sul canale YouTube di IBM Technology. David è esperto nel convertire concetti tecnici in soluzioni aziendali pratiche e facilmente implementabili. La sua passione per la risoluzione di problemi complessi attraverso idee semplici definisce il suo approccio con gli ospiti: pone domande ponderate e approfondite, mantenendo la conversazione divertente e coinvolgente.
Campbell Watson partecipa all'ultimo episodio del podcast AI in Action per condividere come utilizza l'AI per studiare la Terra, il clima e lo spazio.
Ospiti:
- Monica Ellingson, IBM Consulting Partner and Practice Lead di IBM ix Sports and Entertainment
- Jim “Bones” Mackay, caddy PGA e corrispondente della NBC
Ospite: Wendi Whitmore, Senior Vice President of Unit 42 di Palo Alto Networks
Ospite: Steve Moss, Director, watsonx Americas Client Zero Go-to-Market
Ospite: Ron Insana, CEO di iFi AI e collaboratore esperto di CNBC
Ospite: Morgan J. Ingram
Fondatore e CEO, AMP Creative
Ospite: Allie K. Miller, CEO di Open Machine
Ospite: Ariel Dos Santos, SVP of Product and Design di Redfin
Ospite: Vikram Murali, VP of Product Development di IBM Automation
Ospite: Cassie Kozyrkov, CEO di Koyzr
Ospite: Joseph Majkut, Direttore del programma per la sicurezza energetica e il cambiamento climatico del Center for Strategic and International Studies (CSIS)
Nell'era dell'AI, il modo in cui i team vengono creati e gestiti deve evolversi. Scopri come le aziende possono adottare soluzioni di AI in grado di motivare e valorizzare davvero i dipendenti.
Ospite: Debbie Lovich, Managing Director & Senior Partner, BCG
Gli insight basati su AI stanno trasformando la gestione dell’inventario e l’interazione con i clienti su larga scala. Scopri come le aziende del settore retail stanno adottando l’AI ai giorni nostri
Ospite: Glenn Allison, VP of AI Platforms, Tractor Supply Company
Il mondo della robotica sta cambiando. Scopri che tipo di esperienza il settore industriale sta vivendo all'intersezione tra AI e robotica.
Ospite: Aaron Saunders, CTO, Boston Dynamics
Uno dei segnali d'allarme più grandi nell'adozione dell'AI sono i dati disordinati o obsoleti. Scopri quali sono i fattori chiave che le aziende devono considerare per il successo dell'adozione dell'AI.
Ospite: Conor Grennan, Chief AI Architect, NYU Stern School of Business & CEO, AI Mindset
Basta approvvigionamenti lenti. Scopri come l’AI accelera i processi, rivela insight e trasforma il modo in cui i team di procurement prendono le decisioni.
Ospite: Daniel Barnes, Director of Product and Customer Marketing di Gatekeeper
Scopri come la governance dell’AI e la cybersecurity si uniscono per dare vita a un’innovazione responsabile, in cui una leadership solida e una cultura della responsabilità guidano un progresso sicuro.
Ospite: Jen Easterly, ex direttrice della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
Scopri come la data curation e la governance dei dati alimentano l'agentic AI, aiutando le organizzazioni a passare dal caos dei dati alla chiarezza e a prendere decisioni con sicurezza.
Ospite: Madison Faulkner, Partner, NEA
Scopri come WealthBuild utilizza l'agentic AI per democratizzare la consulenza finanziaria, supportare le banche comunitarie e rendere accessibili su larga scala consigli personalizzati.
Ospite: Ramona Ortega, Fondatrice e CEO, WealthBuild
IBM ha aiutato il Masters a connettersi con gli appassionati di golf in tutto il mondo. Jim Mackay, caddie della PGA, racconta come Hole Insights, una funzionalità basata su tecnologia IBM, ha cambiato le dinamiche di questo campionato per tutti.
In questo episodio, Emily McReynolds, Head of Global AI Strategy di Adobe, e Pierre Charchaflian, VP Senior Partner e Marketing Practice Global Leader di IBM, si uniscono alla conversazione. Discutono di come la gen AI stia cambiando il gioco nei contenuti di marketing personalizzati.
In questo episodio, il dottor Guru Kowlgi, elettrofisiologo cardiaco presso la Mayo Clinic, parla di come l’IA aiuta i medici a migliorare la salute cardiaca dei pazienti, parla dei timori legati all’AI in medicina (inclusi bias e fiducia) ed esplora il futuro dell’AI nel settore sanitario.
L'artista vincitore di un Grammy Ne-Yo ed Ed Ulbrich, Chief Content Officer di Metaphysic, parlano dell'etica e dei rischi dell'AI quando si utilizza l'AI per creare arte e intrattenimento. L'AI viene utilizzata nell’arte come qualsiasi altro strumento tecnologico e servono linee guida per preservare ciò che è positivo.
E se potessimo usare l'AI come strumento per risolvere problemi umanitari? James Hodson, cofondatore e CEO di AI for Good, parla di come la tecnologia AI può trasformare positivamente le comunità.
Gli agenti AI possono migliorare le prestazioni lavorative? Ethan Mollick, Co-Director di Generative AI Lab, offre consigli su come usare gli agenti AI per essere più creativi ed efficienti.
Mentre l’81% dei dirigenti sottolinea l’importanza di un’AI sicura e affidabile, solo il 24% dei progetti di AI è effettivamente sicuro. È accettabile dare priorità all’innovazione rispetto alla sicurezza nell’AI? Chris Thompson, Global Head di IBM X-Force Red, e Moumita Saha, Senior Security Architect di AWS, parlano delle superfici di attacco dell’AI generativa, dei rischi e di come possiamo proteggere i modelli di AI.
Creare un progetto pilota di AI è relativamente facile, tuttavia implementarlo è molto più complesso. Ecco perché quattro progetti pilota su cinque falliscono prima del decollo. In questo episodio, gli ospiti Anupam Singh, VP of Engineering di Roblox, e Nick Renotte, Chief AI Engineer di IBM, svelano gli insidiosi ostacoli che condannano le implementazioni di AI (come costi, qualità dei dati ed esperienza dell'utente) e spiegano come evitare di cadere nelle stesse trappole.
C'è un'avanguardia che guida la spinta per rendere l'AI accessibile a tutti e altri stanno ancora recuperando. Eppure, in mezzo a questi progressi, esiste una realtà preoccupante: si sta formando un divario di genere nel campo dell'AI. Reshma Saujani, fondatrice e CEO di Girls Who Code, parla di "AI aspirazionale" e di cosa possiamo fare per colmare questo divario.
L'AI generativa è costosa e lo diventa ancora di più quando scala. Scopri i costi nascosti dell’AI, come integrazione, gestione dei dati e sicurezza.
Gli agenti virtuali fanno parte delle nostre vite da molto tempo, ma possono sostituire gli esseri umani via via che diventano più veloci e precisi grazie all'AI generativa?
L’AI generativa sta cambiando la vita di tutti, compresi coloro che la creano, cioè gli sviluppatori. In questo episodio, JJ Asghar, Developer Advocate di IBM, spiega perché "open” è fondamentale per la sicurezza dell’AI e come iniziare a utilizzare i modelli AI.
Mike Greenberg, conduttore di ESPN, spiega perché dovremmo ignorare il nostro istinto quando giochiamo al fantasy football e come l'AI può aiutarci a vincere.
L’IA può scrivere codice, ma no può ancora sostituire gli sviluppatori.
Hai davvero bisogno di un operatore umano, o basta dare una possibilità agli agenti virtuali? Scopri come l’AI generativa sta rendendo più efficaci sia gli agenti virtuali che quelli umani.
Il conduttore Albert Lawrence, Jon Lester, VP of HR, Technology, Data and AI di IBM, e David Levy, Advisory Technology Engineer di IBM, parlano di come si possono usare l'AI e i dati in modo etico per rendere l'HR più efficiente e umano.
Immagina di integrare l’AI in modo ottimale in tutti i tuoi dati, sia on-premise che nel cloud. Gli esperti tecnologici di IBM discutono di come superare le complessità degli ambienti dati eterogenei.
Il conduttore del podcast Albert Lawrence, Jessica Rockwood, VP of Client Engineering di IBM, e Morgan Carroll, Senior AI Engineer in Client Engineering di IBM, parlano di come liberarsi con successo dal lavoro più ripetitivo e dei dati necessari per farlo.
Ascolta discussioni ricche di approfondimenti sulle ultime tendenze e innovazioni dell'AI e sul loro impatto commerciale. Presentato da Tim Hwang, il podcast offre un mix bilanciato di competenze e analisi su qualsiasi aspetto, dalle ricerche rivoluzionarie alle applicazioni pratiche.
Lasciati ispirare dalla conversazione tra persone all'avanguardia nell'innovazione. Ascolta Malcolm Gladwell, uno dei pensatori e scrittori di scienze sociali più famosi al mondo, mentre discute insieme ai leader della tecnologia che può trasformare la tua azienda.
Guarda AI Academy, una nuova esperienza formativa sull'AI for Business. Ottieni insight dai migliori leader di pensiero di IBM su come dare priorità in modo efficace agli investimenti nell'AI che possono promuovere la crescita, attraverso un corso progettato per leader aziendali come te.
Un podcast settimanale che unisce le ultime novità sulla cybersecurity a conversazioni approfondite con esperti del settore. Ogni mercoledì, i nostri riepiloghi di notizie presentano un panel di esperti che analizzano le storie più importanti del momento, dagli ultimi malware e trend di attacco, agli strumenti e alle tecniche più promettenti.
Presentato da Ann Funai, CIO e VP of Business Platform Transformation di IBM, Transformers ti porta dietro le quinte e sugli schermi dei leader trasformativi di oggi. Scopri le loro sfide nel mondo reale, le lezioni ispiratrici e le best practice concrete.
Il podcast The Coherence Times analizza il meraviglioso mondo del quantum computing, offrendo lezioni fondamentali che esplorano le sfide e le innovazioni di questa tecnologia generazionale che sta segnando un’epoca.