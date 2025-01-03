Il 2024 è stato un anno straordinario per la crescita dell’AI e del suo impatto su tutto: su lavoro, formazione e persino sulle nostre vite personali. Nel mio ruolo di responsabile dei programmi di impatto sociale di IBM in tutto il mondo, ho l’opportunità di parlare con leader della formazione, innovatori, imprenditori e responsabili politici. In queste conversazioni continuo a sentire che l’AI sta trasformando i settori in tutte le comunità.

Recentemente, ho parlato con leader di arte, bellezza, cultura, moda e media per scoprire come l’AI stia già trasformando questi settori. Il mio team in IBM si è molto concentrato su come utilizzare l’AI per supportare efficacemente le nostre comunità. Allo stesso tempo, ci impegniamo anche ad aggiornare e riqualificare tutti quelli che stanno compiendo un percorso di apprendimento nell’AI. Ma come stanno affrontando i professionisti di altri settori questa nuova tecnologia? C’è un’entusiasmante ondata di creatori che esplora come utilizzare l’AI, dal testare nuove applicazioni per il loro lavoro all’automatizzare le attività amministrative che ostacolano il processo creativo. Ho incluso alcuni dei loro insight come spunto di riflessione. È chiaro che il fattore umano rimane fondamentale nel loro lavoro. Allo stesso tempo, queste storie offrono uno spaccato di come l’AI stia iniziando a liberare il loro tempo, aiutandoli a concentrarsi su ciò che sanno fare meglio.

Questa tendenza è comune in tutti i settori. Un nuovo rapporto di IBM rivela che l’87% dei dirigenti si aspetta che i posti di lavoro vengano aumentati piuttosto che sostituiti dall’AI generativa. Per quanto riguarda l’elemento umano, la sfida attuale è che circa la metà (47%) dei dirigenti afferma che il loro personale non ha le conoscenze e le competenze necessarie per implementare e scalare efficacemente l’AI in tutta l’azienda. La risposta è che dobbiamo investire nella formazione e nell’aggiornamento delle competenze per cogliere appieno i benefici dell’AI. Le persone sono fondamentali in questo sforzo.

Con questo in mente, ecco le tre previsioni di IBM per la formazione nel 2025 e le competenze che dobbiamo costruire ora per prepararci.