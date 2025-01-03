Il 2024 è stato un anno straordinario per la crescita dell’AI e del suo impatto su tutto: su lavoro, formazione e persino sulle nostre vite personali. Nel mio ruolo di responsabile dei programmi di impatto sociale di IBM in tutto il mondo, ho l’opportunità di parlare con leader della formazione, innovatori, imprenditori e responsabili politici. In queste conversazioni continuo a sentire che l’AI sta trasformando i settori in tutte le comunità.
Recentemente, ho parlato con leader di arte, bellezza, cultura, moda e media per scoprire come l’AI stia già trasformando questi settori. Il mio team in IBM si è molto concentrato su come utilizzare l’AI per supportare efficacemente le nostre comunità. Allo stesso tempo, ci impegniamo anche ad aggiornare e riqualificare tutti quelli che stanno compiendo un percorso di apprendimento nell’AI. Ma come stanno affrontando i professionisti di altri settori questa nuova tecnologia? C’è un’entusiasmante ondata di creatori che esplora come utilizzare l’AI, dal testare nuove applicazioni per il loro lavoro all’automatizzare le attività amministrative che ostacolano il processo creativo. Ho incluso alcuni dei loro insight come spunto di riflessione. È chiaro che il fattore umano rimane fondamentale nel loro lavoro. Allo stesso tempo, queste storie offrono uno spaccato di come l’AI stia iniziando a liberare il loro tempo, aiutandoli a concentrarsi su ciò che sanno fare meglio.
Questa tendenza è comune in tutti i settori. Un nuovo rapporto di IBM rivela che l’87% dei dirigenti si aspetta che i posti di lavoro vengano aumentati piuttosto che sostituiti dall’AI generativa. Per quanto riguarda l’elemento umano, la sfida attuale è che circa la metà (47%) dei dirigenti afferma che il loro personale non ha le conoscenze e le competenze necessarie per implementare e scalare efficacemente l’AI in tutta l’azienda. La risposta è che dobbiamo investire nella formazione e nell’aggiornamento delle competenze per cogliere appieno i benefici dell’AI. Le persone sono fondamentali in questo sforzo.
Con questo in mente, ecco le tre previsioni di IBM per la formazione nel 2025 e le competenze che dobbiamo costruire ora per prepararci.
Nel campo della formazione, ci aspettiamo l'inizio di un passaggio dagli strumenti tradizionali di AI agli agenti AI. Allo stesso tempo, l'uso diffuso della tecnologia AI con ChatGPT e OpenAI ha aumentato il potenziale rischio di shadow AI. Questi due fenomeni evidenziano l'importanza della responsabilità, dei dati e delle politiche IT, oltre al controllo dei sistemi autonomi. Questo è particolarmente cruciale per i fornitori di formazione, perché crediamo che ci sarà una maggiore attenzione ai sistemi di protezione e ai processi AI. Per essere preparati, educatori, studenti e decisori a tutti i livelli bisogna essere esperti di AI, ponendo particolare attenzione all'etica e alla gestione dei dati.
Durante la nostra recente conversazione, Miles Hicks, responsabile del Brand Marketing e Storytelling del Brooklyn Museum, ha affermato: "Vogliamo trovare il modo di applicare AI con integrità, in modo da poter essere soddisfatti del lavoro che viene prodotto. Il pensiero critico è fondamentale. Viviamo in un mondo sovraccarico di informazioni e imparare a essere perspicaci è una delle lezioni più importanti per un professionista".
Sono completamente d'accordo e IBM SkillsBuild offre un corso gratuito per aiutarti a sviluppare queste competenze:
Etica dell'AI (1 ora e 45 minuti): in questo corso, scoprirai i cinque pilastri dell'etica dell'AI (equità, solidità, spiegabilità, trasparenza e privacy) attraverso esempi reali, imparandone l'importanza nella creazione di AI affidabile.
Forse non si tratta di una previsione radicale, ma credo che sia una componente cruciale e spesso trascurata del modo in cui dobbiamo affrontare la formazione e l'aggiornamento professionale. Il marketplace cambierà rapidamente nei prossimi anni, e la domanda di persone pronte ad accettare lavori futuri aumenterà. I dipendenti che sono stati formati come collaboratori individuali potrebbero presto diventare manager di agenti AI, il che richiederebbe nuove competenze in materia di AI. La crescita degli agenti AI, il futuro utilizzo del quantum computing e l'aumento delle minacce informatiche renderanno questa trasformazione pervasiva. L'aggiornamento professionale non finirà con l'AI. L'esigenza immediata riguarda le competenze in materia di AI, ma presto crescerà la domanda di competenze quantistiche, insieme a una domanda duratura di competenze in materia di cybersecurity. L'apprendimento permanente è essenziale per le persone che vogliono rimanere competitive nel mercato del lavoro.
Katini Yamaoka, Fondatrice e CEO di Katina Skin, ha evidenziato la necessità di competenze AI nella sua azienda di beauty: "Una volta avviata un'attività, è necessario costruire la propria base di clienti, e bisogna davvero approfondire per capire chi sono, quali sono le loro preoccupazioni e cosa stanno cercando. L'AI è stata uno strumento incredibile per scoprirlo".
A prescindere da dove ti trovi nel tuo percorso professionale, sia che tu voglia avviare un'attività o arricchire il tuo lavoro, hai bisogno dell'AI da oggi. Recentemente ho parlato con Jamauri Bynum-Bridgewater, uno studente neolaureato che ritiene di avere conquistato il suo ruolo in un'azienda Fortune 500 grazie alle credenziali digitali AI acquisite tramite IBM SkillsBuild. Esempi come questi spiegano perché IBM si è impegnata a formare 2 milioni di studenti nell'AI entro il 2026. Un paio dei nostri corsi più popolari sono un ottimo punto di partenza:
Introduzione all'intelligenza artificiale (1 ora e 15 minuti): in meno di un secolo, l'AI ha trasformato l'analisi dei dati e l'apprendimento autonomo. Questo corso ne illustra la storia e il ruolo nel sbloccare insight dai dati non strutturati.
Padroneggiare l'arte della scrittura dei prompt (un'ora): questo corso pratico insegna come scrivere prompt efficaci per modelli linguistici di AI, come creare prompt per itinerari di viaggio e playlist musicali personalizzate.
L'AI e l'automazione sono destinate a diventare un vantaggio competitivo per le piattaforme e i sistemi di formazione. Penso che inizieremo a vedere un uso crescente dell'AI su tutte le piattaforme di apprendimento, offrendo spiegazioni semplificate degli argomenti e percorsi di apprendimento personalizzati. Stiamo già mettendo l'AI al lavoro per migliorare IBM® SkillsBuild per i nostri studenti. Ad esempio, abbiamo utilizzato l'AI per analizzare i feedback di oltre 60.000 studenti in 47 lingue, il che ci ha aiutato a semplificare processi come la registrazione online. Ci sono così tante applicazioni per l'AI in ambito educativo, e possiamo davvero fare la differenza se condividiamo le nostre conoscenze mentre applichiamo la tecnologia a ogni nuova area.
Breanna Young, Senior Product Designer di Hearst, ha detto: "Sta a noi condividere le conoscenze tra le nostre comunità, mentre esploriamo gli usi dell'AI".
Sono d'accordo sul fatto che si tratta di un principio essenziale, e continuerò a condividere le mie conoscenze mentre integriamo ulteriormente l'AI nella piattaforma online IBM SkillsBuild. Se vuoi avere maggiori informazioni su come l'AI possa migliorare la formazione, ti consiglio questo corso:
Intelligenza artificiale in pratica (40 minuti): dalla comunicazione con chatbot al pilotaggio di auto a guida autonoma e alla risoluzione di problemi globali complessi, l'AI risolve problemi ovunque.
Dobbiamo investire nelle nostre competenze per sfruttare al meglio ciò che l'AI ha da offrire. Come ha notato Katini durante la nostra conversazione, "l'AI è qui per migliorare le nostre vite, ma dobbiamo ancora fare il lavoro di base e costruire le fondamenta".
Il momento migliore per iniziare è adesso. Miles lo ha riassunto bene: "Sii uno studente. Sii aperto all'apprendimento permanente. Non dobbiamo mai essere troppo spaventati o troppo orgogliosi per seguire un corso di un'ora".
Con questo in mente, i corsi che ho suggerito durano ciascuno due ore o meno e sono pensati per persone di tutti i livelli di esperienza. Esplora questi corsi per acquisire le competenze necessarie per avere successo in un mondo basato su AI.
