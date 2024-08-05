Cos'è il quantum computing?

Per la maggior parte dei compiti e dei problemi, si prevede che i computer classici rimangano la soluzione migliore. Tuttavia, quando gli scienziati e gli ingegneri si imbattono in alcuni problemi molto complessi, entra in scena il quantum computing. Per questo tipo di calcoli difficili, anche i supercomputer classici più potenti impallidiscono rispetto al quantum computing. Questo perché anche i supercomputer classici più potenti sono macchine a codice binario che si basano sulla tecnologia del XX secolo.

I problemi complessi sono problemi con molte variabili che interagiscono in modi complicati. Ad esempio, modellare il comportamento dei singoli atomi in una molecola è un problema complesso a causa di tutte le diverse interazioni tra gli elettroni. Anche l'identificazione di una nuova fisica in un supercollisore è un problema complesso. Ci sono alcuni problemi complessi che non sappiamo come risolvere con i computer classici su qualsiasi scala pratica.

Un computer classico potrebbe essere ottimo per compiti difficili come ordinare un grande database di molecole. Tuttavia, fatica a risolvere problemi più complessi, come simulare il comportamento di quelle molecole.

Oggi, se gli scienziati vogliono sapere come si comporta una molecola, devono sintetizzarla e sperimentarla nel mondo reale. Se vogliono sapere come una piccola modifica influisce sul suo comportamento, di solito devono sintetizzare la nuova versione e ripetere l'esperimento. Si tratta di un processo costoso e dispendioso in termini di tempo che impedisce il progresso in campi diversi come la medicina e la progettazione di semiconduttori.

Un supercomputer classico potrebbe provare a simulare il comportamento molecolare con la forza bruta utilizzando i suoi numerosi processori per esplorare tutti i modi possibili in cui ogni parte della molecola potrebbe comportarsi. Tuttavia, appena supera le molecole più semplici e lineari disponibili, il supercomputer si blocca. Nessun computer classico è in grado di gestire tutte le possibili permutazioni del comportamento molecolare utilizzando i metodi conosciuti.

Gli algoritmi quantistici adottano un nuovo approccio a questo tipo di problemi complessi creando spazi computazionali multidimensionali in cui eseguire algoritmi che si comportano in modo molto simile a queste stesse molecole. Questo risulta essere un modo molto più efficiente di risolvere problemi complessi come le simulazioni chimiche.

In poche parole, i computer classici devono elaborare i numeri per capire come si comporterà una molecola, mentre un computer quantistico ha bisogno di elaborare i numeri, perché può imitare direttamente il sistema molecolare.

Gli algoritmi quantistici possono anche elaborare i dati in modi che i computer classici non possono fare, offrendo nuove strutture e insight.