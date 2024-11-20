Cos'è una QPU (quantum processing unit)?

Poiché contengono la parte quantistica dei computer quantistici, le QPU possono essere utilizzate per contribuire a risolvere problemi complessi che l'umanità si trova ad affrontare, con un potenziale impatto sul cambiamento climatico, lo sviluppo di nuovi farmaci e l'intelligenza artificiale (AI).

Allo stesso modo in cui un'unità di elaborazione centrale (CPU) può essere pensata come "il cervello del computer" nell'informatica classica, l'unità di elaborazione quantistica funziona come "il cervello" dei sistemi di quantum computing. Così come una CPU è più di un semplice chip e include diversi altri componenti, anche una QPU contiene qubit computazionali fisici, così come l'elettronica di controllo e l'hardware di calcolo classico utilizzati per tenere le istruzioni in memoria, amplificare e gestire i segnali di input e output e separare i segnali dal rumore.

La QPU è il componente principale di qualsiasi computer quantistico e il chip quantistico è il componente principale di una QPU. Per IBM, il chip quantum è un semiconduttore multistrato, inciso con componenti superconduttori. Questi componenti sono i qubit fisici usati per eseguire calcoli quantistici. Questi chip sono ulteriormente suddivisi in più livelli con qubit, risonatori di lettura e più strati di cablaggio per input e output.