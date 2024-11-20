Cos'è una QPU (quantum processing unit)?

Un'unità di elaborazione quantistica (QPU) è un tipo di hardware di elaborazione all'avanguardia che utilizza i qubit (bit quantistici) per risolvere problemi complessi attraverso la meccanica quantistica.
Poiché contengono la parte quantistica dei computer quantistici, le QPU possono essere utilizzate per contribuire a risolvere problemi complessi che l'umanità si trova ad affrontare, con un potenziale impatto sul cambiamento climatico, lo sviluppo di nuovi farmaci e l'intelligenza artificiale (AI).
Allo stesso modo in cui un'unità di elaborazione centrale (CPU) può essere pensata come "il cervello del computer" nell'informatica classica, l'unità di elaborazione quantistica funziona come "il cervello" dei sistemi di quantum computing. Così come una CPU è più di un semplice chip e include diversi altri componenti, anche una QPU contiene qubit computazionali fisici, così come l'elettronica di controllo e l'hardware di calcolo classico utilizzati per tenere le istruzioni in memoria, amplificare e gestire i segnali di input e output e separare i segnali dal rumore.
La QPU è il componente principale di qualsiasi computer quantistico e il chip quantistico è il componente principale di una QPU. Per IBM, il chip quantum è un semiconduttore multistrato, inciso con componenti superconduttori. Questi componenti sono i qubit fisici usati per eseguire calcoli quantistici. Questi chip sono ulteriormente suddivisi in più livelli con qubit, risonatori di lettura e più strati di cablaggio per input e output.
Le QPU contengono un chip quantum di dimensioni simili a quelle di un normale chip informatico, noto anche come piano dati quantum, composto da qubit fisici disposti in varie configurazioni e dalle strutture che li mantengono in posizione. Il chip viene mantenuto a temperature fredde prossime allo zero assoluto in un frigorifero a diluizione.
Le QPU includono anche l'elettronica di controllo e l'hardware di calcolo classico necessari per l'input e l'output. Alcuni di questi componenti si trovano all'interno dei frigoriferi a diluizione, mentre altri componenti si trovano in una griglia a temperatura ambiente accanto al frigorifero di diluizione.
Le QPU sono univoche tra le unità di elaborazione dei computer. A differenza delle CPU, i processori quantum utilizzano al meglio la fisica quantum per memorizzare e processare i dati in modo diverso. Le CPU classiche utilizzano bit binari per memorizzare i dati come 0 o 1.
Le qubit possono memorizzare informazioni binarie in zero e uno, ma possono anche contenere una sovrapposizione, il che significa che memorizzano una combinazione speciale di 0 e 1. Le QPU utilizzano al meglio anche diversi altri principi quantum chiave che consentono loro di elaborare le informazioni in modi che i computer classici faticano a replicare.
Poiché rappresentano un progresso generazionale nell'informatica, le QPU sono progettate per elaborare algoritmi quantistici anche meglio dei supercomputer più potenti. Ottimizzate per calcoli quantum su larga scala, le QPU non sono destinate a sostituire le CPU. Invece, le QPU vengono integrate nei sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) insieme a CPU e unità di elaborazione grafica (GPU).
In un supercomputer quantistico ogni tipo di processore funziona in modo diverso e viene utilizzato per elaborare diversi tipi di calcoli con l'ecosistema:
Considerati solo teorici nel XX secolo, i recenti progressi nelle tecnologie quantistiche hanno portato a un'impennata nello sviluppo delle QPU. IBM sta attualmente spingendo i confini dell'informatica per sviluppare QPU utilizzabili e in grado di ottenere un vantaggio quantistico, ovvero la capacità di superare tutti i metodi classici di supercalcolo per risolvere un determinato problema. Gli sviluppatori di IBM sono all'avanguardia e forniscono già QPU e hardware quantistico con utility quantistiche, ovvero la capacità di fornire output affidabili e precisi a circuiti quantistici oltre la portata delle simulazioni classiche a forza bruta.
Il quantum computing è una tecnologia emergente che utilizza la potenza del quantum per risolvere problemi troppo complessi anche per i supercomputer più potenti. Attività come la fattorizzazione di grandi numeri primi, che potrebbero richiedere centinaia di migliaia di anni a un computer classico, possono teoricamente essere eseguiti in pochi minuti con un computer quantistico sufficientemente potente.
I computer quantistici elaborano le informazioni in modo diverso rispetto ai computer classici. A differenza dei computer classici che devono calcolare ogni fase di un calcolo complicato con le regole della logica, i circuiti quantistici costituiti da qubit possono elaborare molte voci di set di dati contemporaneamente con operazioni quantistiche, offrendo un nuovo modo per affrontare determinati problemi e potenzialmente migliorando l'efficienza di molti ordini di grandezza.
Computing classico:
Quantum computing:
I processori quantistici non eseguono le equazioni matematiche allo stesso modo dei computer classici. A differenza dei computer classici, che devono calcolare ogni fase di un calcolo complicato con le regole della logica, i circuiti quantistici realizzati con qubit elaborano molte voci di set di dati contemporaneamente alle operazioni quantistiche, fornendo un nuovo modo per affrontare determinati problemi e potenzialmente migliorando l'efficienza di molti ordini di grandezza.
Mentre i computer tradizionali utilizzano transistor per memorizzare ed elaborare dati in codice binario, le QPU utilizzano i qubit. Le QPU IBM utilizzano qubit superconduttori a stato solido per codificare i dati come 0, 1 o una sovrapposizione di 0 e 1. All'aumentare del numero di qubit, ogni possibile combinazione di tutti i valori dei qubit può anche essere mantenuta in sovrapposizione. In queste posizioni, alcuni qubit potrebbero "aggrovigliarsi" (entanglement), nel qual caso i loro valori diventano dipendenti da altri e non si può più ritenere che si comportino in modo indipendente. La misurazione di un qubit di questo tipo fornisce istantaneamente informazioni sullo stato dell'altro. L'entanglement è uno strumento prezioso per l'esecuzione degli algoritmi quantistici.
Al termine di un calcolo quantistico, i dati vengono convertiti dalla QPU e dall'hardware di supporto in binario e su ogni qubit verrà misurato uno 0 o un 1 con una probabilità corrispondente al suo contributo alla sovrapposizione.
Le tecnologie quantistiche possono utilizzare particelle reali note come qubit o hardware molecolari che imitano il comportamento delle particelle (come i qubit superconduttori) per eseguire calcoli in modi che i bit binari non possono fare, grazie a quattro principi chiave che si trovano solo nei sistemi quantistici.
In genere, i qubit vengono creati manipolando e misurando le particelle quantistiche (i più piccoli elementi costitutivi conosciuti nell'universo fisico, come fotoni, elettroni, ioni e atomi intrappolati) o progettando sistemi che imitano queste particelle.
Alcuni tipi di qubit sono più adatti per determinate attività, anche se tutti i qubit noti sono ancora altamente sensibili. Le QPU utilizzate nei computer quantistici funzionali richiedono hardware e software di supporto significativi per mantenere una calibrazione corretta e gestire il rumore esterno. Le soluzioni software come lo stack software Qiskit di IBM includono strumenti utilizzati per orchestrare su hardware quantistico e classico ed eseguire la necessaria gestione degli errori quantistici, al fine di aiutare a eliminare le letture imprecise attraverso l'automazione.
Sebbene il chip all'interno di una QPU abbia all'incirca le stesse dimensioni dei chip di una tipica CPU o GPU, i sistemi di calcolo quantistico potrebbero essere grandi quanto una berlina a quattro porte. Questo ingombro extra è dovuto principalmente a sistemi criogenici e frigoriferi che devono raffreddare i qubit a temperature più fredde dello spazio esterno al fine di mantenere la coerenza. Include anche altri componenti classici utilizzati per inviare e applicare istruzioni e restituire output, che possono essere memorizzati a temperatura ambiente.
I computer quantistici alimentati da QPU eccellono nella risoluzione di alcuni problemi complessi, con il potenziale di accelerare l'elaborazione di set di dati su larga scala. Dallo sviluppo di nuovi farmaci all'esecuzione del machine learning (ML) in un modo nuovo, fino all'ottimizzazione della supply chain e alla modellazione di serie temporali su dati climatici complessi, il quantum computing potrebbe essere la chiave per le scoperte in molti settori d'importanza critica.
Le QPU saranno utilizzate anche nel supercalcolo quantistico per risolvere i problemi più complicati e impegnativi che l'umanità deve attualmente affrontare nei seguenti campi:
