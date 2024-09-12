Cos'è il supercomputing quantum-centrico?

Al centro di un supercomputer quantum-centrico c'è l'unità di elaborazione quantistica (QPU). La QPU di IBM include l'hardware che prende i circuiti di input e output, nonché un chip semiconduttore multistrato inciso con circuiti superconduttori. Sono questi circuiti che contengono i qubit usati per eseguire i calcoli e le porte che eseguono le operazioni su di essi. I circuiti sono divisi in uno strato con i qubit, uno strato con risonatori per la lettura e più strati di cablaggio per input e output. La QPU comprende anche le Interconnessioni, gli amplificatori e i componenti di filtraggio del segnale.

Il tipo di qubit fisico utilizzato da IBM è costituito da un condensatore superconduttore collegato a componenti chiamati giunzioni Josephson che si comportano come induttori non lineari senza perdite. A causa della natura superconduttiva del sistema, la corrente che scorre attraverso le giunzioni Josephson può assumere solo valori specifici. Le giunzioni Josephson distanziano inoltre quei valori specifici in modo che solo due di questi valori siano accessibili.

Il qubit viene quindi codificato nei due valori più bassi della corrente, che diventano zero e uno (o come sovrapposizione di zero e uno). I programmatori modificano gli stati dei qubit e accoppiano i qubit tra loro con istruzioni quantum, comunemente note come gate. Si tratta di una serie di forme d'onda a microonde appositamente realizzate.

Per mantenere i qubit in funzione alla temperatura richiesta, alcuni dei componenti QPU devono essere tenuti all'interno di un frigorifero a diluizione, che li mantiene freddi utilizzando elio liquido. Altri componenti QPU richiedono un hardware di calcolo classico a temperatura ambiente. Poi, la QPU è collegata all'infrastruttura di tempo di esecuzione, che si occupa anche della mitigazione degli errori e dell'elaborazione dei risultati. Questo è un quantum computer.

L'integrazione di sistemi quantistici e classici è ottenuta tramite middleware e hybrid cloud che facilitano l'interazione perfetta tra i due. Questo approccio ibrido aiuta a garantire che le unità di elaborazione quantum possano essere utilizzate in modo efficace all'interno di computer quantistici connessi a framework esistenti, massimizzandone l'impatto senza la necessità di una revisione completa delle infrastrutture attuali.