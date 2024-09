Oggi, l'intero settore manifatturiero di microchip dipende dal processo di fotoresistenza.

“Noi di JSR siamo orgogliosi di essere uno dei principali produttori di soluzioni di fotoresistenza al mondo”, come ha dichiarato Hiroaki Tokuhisa, Chief Technology Officer di JSR. “Forniamo i prodotti chimici che portano la legge di Moore nel 21° secolo e lavoriamo a stretto contatto con partner come IBM per migliorare costantemente la nostra fornitura di prodotti chimici fotoresistenti.”

Come i microchip che aiutano a produrre, questi fotoresistori sono diventati molto più complicati rispetto ai primi esperimenti degli anni '80. Man mano che la chimica si è evoluta per supportare modelli più fini e più delicati, sono stati aggiunti nuovi elementi ai fotoresistori per trasformarli in strumenti più precisi. Ad esempio, i ricercatori hanno introdotto dei componenti chimici noti come generatori di fotoacidi (photo-acid generators, PAG) nella soluzione.

Come spiega Garcia, i PAG si comportano un po’ come rimorchiatori chimici, spingendo i polimeri più grandi in posizione. Quando determinate condizioni vengono soddisfatte, un PAG emette un protone che interagisce con i polimeri nel fotoresistore, rendendo le molecole solubili in modo che possano essere lavate via. Quando i produttori sviluppano nuovi microchip, collaborano con JSR per determinare l'esatta soluzione di fotoresistenza necessaria per ottenere i risultati desiderati.

Questo processo può richiedere tempo e denaro.

Hiroaki spiega: “È difficile prevedere come si comporterà un nuovo fotoresistore fino a quando non lo avremo creato in laboratorio e testato rigorosamente in situazioni reali.”

La chimica coinvolta è troppo complessa per poter eseguire simulazioni efficaci, persino per i supercomputer più potenti del mondo.

“Crediamo che la situazione stia per cambiare”, ha affermato Hiroaki. “Insieme ai nostri partner di lunga data di IBM, stiamo sperimentando simulazioni chimiche su computer quantistici. Abbiamo già dimostrato che i computer quantistici possono simulare piccole molecole che imitano parti di un fotoresistore.”

Il mondo reale funziona secondo la meccanica quantistica e i computer quantistici potrebbero presto diventare i nostri migliori strumenti per simularlo. Questi computer, ora sottoposti a un processo di scalabilità e sviluppo rapido presso IBM Quantum, potrebbero un giorno risolvere problemi complessi che ostacolano persino i supercomputer classici.

Con l'aiuto di simulazioni chimiche al computer, JSR mira a sviluppare nuovi fotoresistori più rapidamente e a costi inferiori, estendendo così la Legge di Moore nel futuro.

IBM e JSR prevedono che i computer quantistici diventeranno strumenti abbastanza potenti per questo tipo di simulazioni chimiche una volta raggiunte la scala e l'alimentazione necessarie. JSR sta lavorando oggi con IBM Quantum per gettare le basi per questo futuro.

“Man mano che i computer quantistici diventano più potenti, vogliamo essere pronti a utilizzarli per supportare il nostro lavoro”, ha dichiarato Hiroaki.

Di recente, un team di ricerca congiunto di JSR e IBM Quantum ha simulato con successo una molecola più piccola con comportamenti simili a un PAG. Ciò ha dimostrato che, in linea di principio, dovrebbe essere possibile simulare i PAG stessi con la scala dei computer quantistici.

Tutto questo lavoro sta guidando verso un futuro in cui i supercomputer quantistici saranno in grado di risolvere problemi che oggi non è possibile risolvere, con benefici a breve termine per la ricerca chimica. Per JSR, ciò significherà chip per computer migliori e più veloci, e prodotti a costi inferiori. Per altri partner, ciò potrebbe significare progressi nella scoperta di farmaci o nella scienza dei materiali.

Oggi, IBM Quantum ospita la serie più avanzata al mondo di sistemi di elaborazione quantistica e software per l'esecuzione di circuiti quantistici su vasta scala. La tua organizzazione può collaborare con IBM Quantum per promuovere la ricerca e sviluppare competenze in ambito quantistico.