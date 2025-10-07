Cos'è la crittografia quantistica?

Fino ad oggi, la crittografia dei dati tradizionale è stata generalmente sufficiente per mantenere sicure le comunicazioni nella maggior parte dei contesti di sicurezza informatica.Tuttavia, l'aumento del calcolo quantistico pone una minaccia esistenziale anche agli algoritmi crittografici più sicuri.

Come la crittografia quantistica, anche il calcolo quantistico è una tecnologia emergente che sfrutta le leggi della meccanica quantistica. Rispetto ai nostri computer classici più veloci e all’avanguardia, i computer quantistici hanno il potenziale per risolvere problemi complessi con ordini di grandezza più rapidi.



Il matematico Peter Shor descrisse per primo la minaccia che i computer quantistici rappresentano per i sistemi di sicurezza tradizionali nel 1994. Gli attuali sistemi di crittografia possono essere suddivisi in due categorie principali: i sistemi simmetrici, che utilizzano un'unica chiave segreta per criptare e decriptare i dati, e i sistemi asimmetrici, che utilizzano una chiave pubblica che chiunque può leggere e chiavi private a cui possono accedere solo le parti autorizzate. Entrambi i tipi di crittosistemi creano queste chiavi moltiplicando grandi numeri primi e si affidano all'enorme potenza di calcolo necessaria per fattorizzare grandi numeri per garantire che queste chiavi di crittografia non possano essere decifrate da intercettatori o hacker.

Anche i supercomputer più potenti sulla terra richiederebbero migliaia di anni per rompere matematicamente gli algoritmi di crittografia moderni come l'Advanced Encryption Standard (AES) o l'RSA. Secondo l'Algoritmo di Shor, la fattorizzazione di un grande numero su un computer classico richiederebbe una potenza di calcolo così elevata che un hacker impiegherebbe molte vite prima di arrivarci vicino, ma un computer quantistico completamente funzionante - qualora venisse perfezionato - potrebbe potenzialmente trovare la soluzione in pochi minuti.

Per questo motivo, i casi d'uso della crittografia quantistica sono infiniti, come infiniti sono i casi d'uso di qualsiasi forma di crittografia in generale. Nel caso in cui sia necessario tenere al sicuro qualsiasi cosa, dalle informazioni aziendali ai segreti di Stato, quando l'informatica quantistica renderà obsoleti gli algoritmi crittografici esistenti, la crittografia quantistica potrebbe essere la nostra unica risorsa per proteggere i dati privati. Mentre gli informatici di tutto il mondo lavorano giorno e notte per sviluppare una tecnologia quantistica pratica, è fondamentale sviluppare anche nuove forme di crittografia per prepararsi all'era dell'informatica quantistica. Sebbene un tempo i computer quantistici fossero considerati solo teorici, gli esperti stimano che potrebbero mancare solo 20-50 anni per entrare pienamente nell'era dei quanti.