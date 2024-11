Funzione hardware CP Assist for Cryptographic Functions (CPACF) Man mano che crei il tuo inventario crittografico, IBM z16 ti fornirà nuovi strumenti da utilizzare per monitorare l'esecuzione delle istruzioni crittografiche in CP Assist for Cryptographic Functions (CPACF). CPACF accelera l'esecuzione delle operazioni crittografiche, come la crittografia e la decrittazione, scaricandole dal processore principale. In questo modo avrai la possibilità di migliorare la rapidità e l'efficienza delle attività di sicurezza dei dati sul sistema.

Prodotto Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) ADDI è in grado di scoprire dove e come la crittografia viene utilizzata nelle applicazioni. Migliora la prontezza quantistica valutando e modernizzando le applicazioni perché supportino metodologie di crittografia avanzata. ADDI identifica le applicazioni che hanno bisogno di aggiornamenti, analizza la compatibilità e mappa i rischi per garantire un'integrazione fluida delle tecnologie quantistiche e della modernizzazione strategica. Tutto questo preparerà i tuoi sistemi a gestire efficacemente le sfide di sicurezza emergenti.

Prodotto Unified Key Orchestrator (UKO) for IBM z/OS UKO for IBM Z migliora la prontezza quantistica fornendo una gestione delle chiavi centralizzata e semplificata che supporta standard crittografici avanzati. Semplifica lo sviluppo e la gestione delle chiavi di crittografia quantistica in tutto l'ambiente IBM Z, garantendo una protezione dei dati robusta e conforme. Facilitando operazioni chiave efficienti e l'integrazione con gli algoritmi quantistici, UKO aiuta le organizzazioni a passare in modo fluido a misure di sicurezza a prova di futuro.

Componente di IBM z/OS z/OS Encryption Readiness Technology (zERT) Una funzione di IBM z/OS che garantisce prontezza quantistica fornendo strumenti e funzioni progettate per supportare la transizione a standard di crittografia quantistica. Aiuta a garantire che i meccanismi di crittografia dei dati siano aggiornati e in grado di risolvere le minacce quantistiche future, agevolando un'integrazione ininterrotta di soluzioni crittografiche avanzate nell'ambiente z/OS e aiutando le organizzazioni a rimanere un passo avanti rispetto alle sfide di sicurezza emergenti.

Componente di IBM z/OS Integrated Cryptographic Services Facility (ICSF) Un componente software di IBM z/OS che migliora la prontezza quantistica fornendo servizi di crittografia avanzata fondamentali per proteggere i dati dalle minacce quantistiche emergenti. Supporta algoritmi quantistici e gestione delle chiavi tramite CEX8S, permettendo alle organizzazioni di passare senza soluzione di continuità a nuovi standard crittografici. Le solide funzionalità di ICSF aiutano a garantire che le pratiche di protezione dei dati e di crittografia rimangano resilienti e conformi all'evoluzione dei requisiti di sicurezza.