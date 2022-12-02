Che cos'è l'high-performance computing (HPC)?

Fino a dieci anni fa, l'elevato costo dell'HPC, che comportava il possesso o il leasing di un supercomputer o la creazione e l'hosting di un cluster HPC in un data center on-premise, lo rendeva fuori portata per la maggior parte delle organizzazioni.

Oggi l'HPC nel cloud, talvolta chiamato HPC-as-a-Service o HPCaaS, offre alle aziende un modo molto più veloce, più scalabile e più conveniente di sfruttare l'HPC. L'HPCaaS include in genere l'accesso ai cluster e all'infrastruttura HPC ospitati nel data center di un provider di servizi cloud, oltre a funzionalità di rete (come AI e analytics dei dati) e competenze HPC.

Oggi, le tendenze convergenti guidano l'HPC nel cloud sono tre:

Aumento della domanda

Le organizzazioni di tutti i settori stanno diventando sempre più dipendenti dalle informazioni in tempo reale e dal vantaggio competitivo che deriva dalla risoluzione dei problemi complessi che solo le applicazioni HPC possono apportare. Ad esempio, il rilevamento delle frodi con le carte di credito, su cui tutti noi facciamo affidamento e che la maggior parte di noi ha sperimentato almeno una volta nella vita, si affida sempre più all'HPC per identificare più rapidamente le frodi e ridurre i fastidiosi falsi positivi, anche se l'attività di frode si espande e le tattiche dei truffatori cambiano costantemente.

Prevalenza di reti RDMA a bassa latenza e throughput più elevato

L'accesso diretto alla memoria remota (RDMA) consente a un computer in rete di accedere alla memoria di un altro senza coinvolgere il sistema operativo di uno dei due o interromperne l'elaborazione, riducendo al minimo la latenza e massimizzando la velocità effettiva. I fabric RDMA emergenti ad alte prestazioni, tra cui InfiniBand, l'architettura dell'interfaccia virtuale e RDMA su ethernet convergente, stanno essenzialmente rendendo possibile l'HPC basato sul cloud.

Ampia disponibilità HPCaaS su cloud pubblico e privato

Oggi tutti i principali provider di servizi di cloud pubblico offrono servizi HPC. E, mentre alcune organizzazioni continuano a eseguire carichi di lavoro HPC altamente regolamentati o sensibili on-premise, molte stanno adottando o migrando verso servizi HPC su cloud privato offerti da fornitori di hardware e soluzioni.