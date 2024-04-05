IBM progetta un'infrastruttura per offrire la flessibilità e la scalabilità necessarie per supportare HPC e workload ad alta intensità di calcolo come l'AI. Ad esempio, la gestione degli enormi volumi di dati coinvolti nelle simulazioni HPC moderne e ad alta fedeltà, nella modellazione e nell'addestramento dei modelli AI, può essere critica e richiedere una soluzione di storage ad alte prestazioni.

IBM Storage Scale è progettato come sistema di storage distribuito di file e oggetti ad alte prestazioni e altamente disponibile, in grado di soddisfare le applicazioni più esigenti che leggono o scrivono grandi quantità di dati.

Poiché le organizzazioni mirano a scalare i propri workload di AI, IBM watsonx su IBM Cloud aiuta le aziende ad addestrare, convalidare, adattare e implementare modelli AI mentre scalano i workload. Inoltre, IBM offre opzioni di unità di elaborazione grafica (GPU) con NVIDIA GPU su IBM Cloud, fornendo un'infrastruttura GPU innovativa per i workload AI aziendali.

Tuttavia, è importante notare che la gestione delle GPU rimane necessaria. I workload scheduler come IBM Spectrum LSF gestiscono in modo efficiente i flussi di lavoro verso le GPU, mentre IBM Spectrum Symphony, uno scheduler a bassa latenza e ad alte prestazioni progettato per i workload di analisi del rischio nel settore dei servizi finanziari, supporta anche le attività GPU.

Per quanto riguarda le GPU, vengono utilizzate in vari settori che richiedono una potenza di calcolo elevata. Ad esempio, le organizzazioni di servizi finanziari utilizzano metodi Monte Carlo per prevedere i risultati in scenari come i movimenti dei mercati finanziari o i prezzi degli strumenti.

Le simulazioni Monte Carlo, che possono essere suddivise in migliaia di attività indipendenti ed eseguite contemporaneamente su più computer, sono adatte per le GPU. Ciò consente alle organizzazioni di servizi finanziari di eseguire simulazioni ripetutamente e rapidamente.

Mentre le aziende cercano soluzioni per le loro sfide più complesse, IBM si impegna ad aiutarle a superare gli ostacoli e a prosperare. Con sicurezza e controlli integrati nella piattaforma, IBM Cloud HPC consente ai clienti di tutti i settori di utilizzare HPC come servizio completamente gestito, al fine di gestire i rischi di terze e quarte parti. La convergenza di AI e HPC può generare intelligence che aggiunge valore e accelera i risultati, aiutando le organizzazioni a mantenere la competitività.