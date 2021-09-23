Cos'è la simulazione Monte Carlo?

Conosciuta anche come metodo Monte Carlo o simulazione di probabilità multipla, la simulazione Monte Carlo è una tecnica matematica utilizzata per stimare i possibili esiti di un evento incerto. Il metodo Monte Carlo fu inventato da John von Neumann e Stanislaw Ulam durante la Seconda Guerra Mondiale per migliorare il processo decisionale in condizioni incerte. Ha preso il nome da una città famosa per i suoi casinò, Monaco, perché l'elemento del rischio è fondamentale per l'approccio di modellazione, simile al gioco della roulette.

Dalla sua introduzione, le simulazioni Monte Carlo hanno valutato l'impatto del rischio in molti scenari reali, come nell' intelligenza artificiale, nei prezzi delle azioni, nelle previsioni di vendita, nella gestione dei progetti e nei prezzi. Offrono inoltre una serie di vantaggi rispetto ai modelli predittivi con input fissi, come la capacità di condurre analisi di sensibilità o calcolare la correlazione degli input. L'analisi di sensibilità consente ai responsabili delle decisioni di vedere l'impatto dei singoli input su un determinato risultato e la correlazione consente loro di comprendere le relazioni tra le variabili di input.