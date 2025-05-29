Cos'è un semiconduttore?

I dispositivi semiconduttori sono componenti elettronici che utilizzano conduttori e isolanti per controllare il flusso di correnti elettriche. Il tipo più popolare di dispositivo semiconduttore è il transistor, un componente elettronico piccolo e resistente che alimenta la maggior parte dell'elettronica moderna.

Fino all'invenzione dei transistor nel 1947, le valvole termoioniche erano ampiamente utilizzate per lo stesso scopo. I transistor si sono dimostrati più compatti ed efficienti delle valvole termoioniche e le hanno sostituite rapidamente. I transistor sono attualmente utilizzati in un'ampia gamma di dispositivi, tra cui chip per computer, microprocessori, automobili, dispositivi robotici e molto altro. I transistor sono altamente flessibili; oltre a fungere da conduttori e isolanti, possono fungere anche da interruttori, amplificatori e raddrizzatori.

Interruttori: componenti nei dispositivi a semiconduttore che vengono accesi o spenti per controllare il flusso di una corrente elettrica.

Amplificatori: circuiti che aumentano l'entità di un segnale di input in un dispositivo elettronico.