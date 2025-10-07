Cos'è l'energia rinnovabile?

Alla fine del 1700, la rivoluzione industriale ha inaugurato un'era di scoperte tecnologiche che includevano l'uso di nuove fonti di energia, principalmente i combustibili fossili. I combustibili fossili (petrolio, carbone e gas naturale) si formano dalla scomposizione di materiali organici e vengono bruciati come combustibile. Con l'evoluzione della tecnologia, i combustibili fossili sono diventati più facilmente disponibili e meno costosi da produrre, il che ne ha aumentato l'utilizzo. Oggi forniscono circa l'80% dell'energia mondiale.1

Tuttavia, quando si bruciano combustibili fossili, rilasciano gas serra (GHG, Greenhouse Gas) come l'anidride carbonica (C02), il metano (CH4) e l'ossido di azoto (N20) nell'atmosfera. Quando i gas serra si accumulano nell'atmosfera, intrappolano le radiazioni solari e impediscono che vengano rilasciate nello spazio, riscaldando la superficie terrestre. Di conseguenza, i combustibili fossili sono diventati il principale responsabile dell'attuale crisi del cambiamento climatico e della sua principale conseguenza, il riscaldamento globale. Il riscaldamento globale può causare cambiamenti dannosi e a lungo termine al clima e ai modelli meteorologici della Terra, con conseguenti tempeste più forti, estati più calde e secche e cambiamenti negli ecosistemi naturali.

Al contrario, le fonti di energia rinnovabile non emettono quasi nessuna emissione di gas serra, sono più accessibili e affidabili. Per questi motivi, è urgente orientarsi verso l'uso di energie rinnovabili e tecnologie energetiche alternative, come l'eolico e il solare. Secondo la United States Energy Information Administration, nel 2021, il 29% del consumo energetico mondiale era già alimentato da fonti rinnovabili.2

Molte organizzazioni utilizzano la contabilità del carbonio , la pratica di misurare e tracciare la quantità di gas serra diretti e indiretti emessi durante le normali operazioni, per contribuire a far progredire una transizione energetica e raggiungere l'obiettivo net zero (o emissioni nette zero). L'incorporamento di fonti di energia rinnovabile con emissioni di carbonio da basse a zero può aiutare le organizzazioni a raggiungere questi obiettivi, riducendo le emissioni di gas serra e l'impatto ambientale.