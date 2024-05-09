Che cos'è l'energia eolica?

Alcuni dei primi usi meccanici dell'energia eolica risalgono al 200 a.C., quando le persone in Medio Oriente usavano i mulini a vento per macinare il grano e in Cina per pompare acqua. Più tardi, già nel XII secolo, i mulini a vento furono utilizzati per scopi industriali, come il drenaggio di laghi e stagni in Europa.

Nel XIX secolo, l'energia eolica era diventata una fonte di generazione di elettricità. James Blyth, un ingegnere elettrico del Regno Unito, ha il merito di aver costruito la prima turbina eolica nel 1887. È stato seguito poi dai pionieri dell'energia eolica americani Charles Brush e Dane Poul la Cour, che hanno utilizzato l'energia eolica per alimentare singoli edifici.2

È stato solo alla fine del XX secolo, tuttavia, che la generazione di energia eolica per scopi commerciali è emersa come un'opzione praticabile. I primi parchi eolici su scala industriale (progetti contenenti un gruppo di turbine eoliche) sono stati installati negli anni '80 in America. Il settore è cresciuto rapidamente dal 2000: la capacità di generazione eolica installata a livello globale è aumentata di 98 volte negli ultimi due decenni.3 Oggi le turbine eoliche di tutto il mondo producono più di 2.100 terawatt/ora (TWh) di elettricità all'anno.