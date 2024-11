Che cos'è l'energia solare?

Diversi progressi nel campo dell'energia solare stanno prendendo forma nel panorama normativo, commerciale e tecnologico internazionale. Negli Stati Uniti, il Dipartimento dell'energia sta lavorando a stretto contatto con l'amministrazione Biden per ridurre gli ostacoli allo stoccaggio dell'energia e migliorare gli sforzi per la decarbonizzazione. Ciò avviene in un momento in cui stati come la California e il Nevada, dove gli incentivi fiscali premiano i proprietari di case che scelgono l'energia solare, si trovano di fronte a un problema mai visto prima: le aziende produttrici di energia solare vedono il loro fabbisogno energetico superato da un eccesso di installazioni di impianti solari.

In India, Adani Green Energy ha messo in funzione 1 gigawatt (GW) di energia solare nel parco fotovoltaico di Khavda, nello stato del Gujarat: un passo fondamentale nel percorso verso la realizzazione di 30 GW di capacità.2 Nel frattempo Lightsource, con sede nel Regno Unito, sta sviluppando un parco solare fotovoltaico da 560 MW in Grecia, che diventerà il secondo parco solare più grande d'Europa, titolo attualmente detenuto dal parco solare di Witnitz, nella Germania orientale.3

I frigoriferi a energia solare stanno aiutando a combattere le epidemie di malaria in Africa, conservando i vaccini a una temperatura sicura.4 In Giappone sono in corso dei progetti per irradiare l'energia solare direttamente dallo spazio fino alla Terra entro il 2025.5 Queste innovazioni sono rese possibili dalla riduzione del costo dell'energia solare, che è sceso del 90% nell'ultimo decennio, e dagli sviluppi nei sistemi di accumulo di energia.6