Che cos'è lo stoccaggio dell'energia?

Il metodo di accumulo dell'energia termica utilizzato nelle centrali elettriche solari termiche è noto come accumulo di calore sensibile, in cui il calore viene immagazzinato in materiali liquidi o solidi. Altri due tipi di TES sono l'accumulo di calore latente e l'accumulo termochimico. L'accumulo di calore latente comporta il trasferimento di calore durante il cambiamento di fase di un materiale, ad esempio da solido a liquido. L'accumulo termochimico comporta l'utilizzo di processi chimici per assorbire il calore e successivamente rilasciarlo.

Oltre al suo utilizzo nelle centrali solari, l'accumulo di energia termica è comunemente utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici e per l'acqua calda. L'uso dell'accumulo di energia termica per alimentare i sistemi di riscaldamento e condizionamento d'aria al posto del gas naturale e dell'elettricità da combustibili fossili può aiutare a decarbonizzare gli edifici e a risparmiare sui costi energetici.