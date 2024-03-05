Che cos'è l'energia termica?

L'energia può essere classificata come energia cinetica o potenziale. L'energia cinetica è misurata dal movimento di un oggetto e rappresenta massa e velocità. L'energia potenziale è la possibilità che un oggetto si sposti in base a diversi fattori come la sua posizione (l'oggetto è sospeso in aria o sul pavimento?), le proprietà (di cosa è fatto l'oggetto?) e la sua relazione con altri oggetti (un altro oggetto potrebbe farlo muovere?).

Considera una palla appesa a una corda. Quando la palla è appesa, immagazzina energia potenziale. Non è in movimento, ma potrebbe esserlo poiché la gravità agisce su di esso come una forza potenziale. Se la corda venisse tagliata e la palla cadesse, avrebbe energia cinetica perché è un oggetto in movimento. Alcuni esempi importanti di energia potenziale e cinetica includono: