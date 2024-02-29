Che cos'è una microgrid?

Una smart grid è un sistema di alimentazione elettrica avanzato che integra i sistemi di comunicazione e controllo digitali con l'infrastruttura di alimentazione tradizionale per consentire il monitoraggio e la gestione in tempo reale dei flussi di energia. Le smart grid ottimizzano l'uso di fonti energetiche rinnovabili, riducono le emissioni di carbonio e aumentano l'efficienza energetica. Forniscono inoltre ai consumatori un maggiore controllo sul consumo e sui costi energetici attraverso l'uso di contatori intelligenti e sistemi di automazione domestica.

Le tecnologie che supportano le smart grid possono essere utilizzate anche per aumentare l'efficienza nelle microgrid. Una smart microgrid utilizza sensori, sistemi di automazione e controllo per l'ottimizzazione della produzione, dell'accumulo e della distribuzione di energia. Le smart microgrid sono progettate per essere resilienti e affidabili, in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti della domanda o alle interruzioni della fornitura.