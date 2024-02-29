Che cos'è una microgrid?

I microgrid sono reti elettriche su piccola scala che operano in modo indipendente per generare energia elettrica per un'area localizzata, come un campus universitario, un complesso ospedaliero, una base militare o una regione geografica.
Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti definisce una microgrid come un insieme di carichi interconnessi e risorse energetiche distribuite all'interno di confini elettrici chiaramente definiti che agisce come un'unica entità controllabile rispetto alla rete.1 Le microgrid possono funzionare in combinazione con le reti elettriche su larga scala più tradizionali, note come macrogrid, che sono ancorate alle principali centrali elettriche.
Ma poiché le microgrid sono autonome, possono funzionare in "modalità isola", nel senso che funzionano autonomamente e forniscono energia da sole. Di solito sono costituite da diversi tipi di risorse energetiche distribuite (DER), come pannelli solari, turbine eoliche, celle a combustibile e sistemi di accumulo di energia. Le loro risorse per la generazione di energia possono includere anche fonti più tradizionali come generatori diesel e sistemi combinati di calore ed elettricità (CHP) alimentati a gas naturale.
NEllai generazione di elettricità, le microgrid offrono potenziali soluzioni a diverse problematiche associate alla rete elettrica tradizionale. Le microgrid possono:
Diverse tecnologie energetiche si collegano per creare una microgrid. Ognuna di esse è composta da diversi componenti chiave:
Questi sono i generatori che producono elettricità per la microgrid. Possono includere fonti rinnovabili come pannelli solari, turbine eoliche e sistemi idroelettrici, nonché fonti non rinnovabili come generatori diesel o a gas naturale.
I dispositivi di accumulo di energia come batterie o volani immagazzinano l'energia in eccesso generata dalla microgrid. Questa energia immagazzinata può essere utilizzata quando la domanda supera la produzione o durante i periodi di generazione intermittente di energia (come di notte per l'energia solare).
Ciò include l'infrastruttura fisica necessaria per distribuire l'energia dalle fonti ai carichi, come linee elettriche, trasformatori e interruttori.
Il «cervello» della microgrid ne gestisce il funzionamento, bilanciando l'alimentazione elettrica, integrando le fonti rinnovabili, gestendo la conservazione dell'energia e mantenendone la qualità. Consente inoltre alla microgrid di disconnettersi e riconnettersi alla rete principale in base alle necessità. I sistemi di controllo includono strumenti di gestione del carico che regolano l'offerta all'aumentare e al diminuire della domanda, nonché dispositivi di misurazione che misurano la produzione e il consumo di energia, fornendo dati importanti per la gestione del funzionamento della rete.
Questo è il punto fisico in cui la microgrid si collega alla rete elettrica principale. Il PCC può isolare la microgrid per consentirle di funzionare in modalità isolata durante un'interruzione della rete principale.
L'implementazione di una microgrid prevede diverse fasi, tra cui la valutazione della fattibilità, la progettazione, la messa in servizio e il funzionamento. Le considerazioni includono la selezione delle fonti di generazione, il dimensionamento del sistema di accumulo dell'energia, la progettazione del sistema di controllo e il rispetto degli standard di interconnessione.
La tecnologia gioca un ruolo cruciale in questo processo. I sistemi avanzati di controllo delle microgrid utilizzano algoritmi per ottimizzare le operazioni di diverse fonti di energia in tempo reale. Nel frattempo, le tecnologie digitali come i dispositivi Internet of Things (IoT) e la blockchain possono consentire lo scambio di energia peer-to-peer all'interno di una microgrid.
L'installazione e la gestione di progetti di microgrid può comportare delle sfide: gli elevati costi iniziali delle tecnologie di microgrid, come i sistemi di controllo avanzati e l'accumulo di energia, possono scoraggiare i potenziali utilizzatori. Il collegamento di una microgrid con la rete principale richiede un attento coordinamento per garantire la qualità e la sicurezza dell'energia.
Il controller della microgrid, un componente fondamentale del sistema di microgrid, deve gestire e ottimizzare il funzionamento di diverse fonti di alimentazione in tempo reale, il che può essere complesso. Anche gli ostacoli normativi relativi ai diritti di franchising delle utilità, all'accesso alla rete e alle tariffe possono scoraggiarne l'adozione.
Tuttavia, i potenziali vantaggi delle microgrid, tra cui flessibilità, resilienza ed efficienza, le rendono interessanti per molte aziende e comunità alla ricerca di nuovi sistemi di gestione dell'energia. In effetti, gli investimenti nelle microgrid stanno crescendo, e un report suggerisce che il mercato globale potrebbe crescere fino a 55 miliardi di dollari entro il 2032.4
Una smart grid è un sistema di alimentazione elettrica avanzato che integra i sistemi di comunicazione e controllo digitali con l'infrastruttura di alimentazione tradizionale per consentire il monitoraggio e la gestione in tempo reale dei flussi di energia. Le smart grid ottimizzano l'uso di fonti energetiche rinnovabili, riducono le emissioni di carbonio e aumentano l'efficienza energetica. Forniscono inoltre ai consumatori un maggiore controllo sul consumo e sui costi energetici attraverso l'uso di contatori intelligenti e sistemi di automazione domestica.
Le tecnologie che supportano le smart grid possono essere utilizzate anche per aumentare l'efficienza nelle microgrid. Una smart microgrid utilizza sensori, sistemi di automazione e controllo per l'ottimizzazione della produzione, dell'accumulo e della distribuzione di energia. Le smart microgrid sono progettate per essere resilienti e affidabili, in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti della domanda o alle interruzioni della fornitura.
Le microgrid offrono soluzioni energetiche per aziende e comunità che cercano una maggiore sostenibilità. Possono integrare perfettamente fonti di energia rinnovabile come l'energia solare, eolica e idroelettrica. Sostengono inoltre l'elettrificazione dei trasporti (ad esempio, fornendo infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici). Ciò riduce la dipendenza dai combustibili fossili, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra e il cambiamento climatico.
Generando energia più vicino alla fonte di consumo, le microgrid riducono la perdita di energia che si verifica solitamente durante la trasmissione a lunga distanza. Inoltre, possono gestire meglio la risposta alla domanda, riducendo il carico nelle ore di punta o spostandolo in quelle non di punta. Insieme, questi attributi portano a un uso più efficiente dell'energia generata.
Oltre ai benefici ambientali derivanti da un approvvigionamento energetico rinnovabile ed efficiente, le microgrid possono stimolare le economie locali. Possono creare posti di lavoro nei settori dell'edilizia, delle operazioni e della manutenzione, aiutando le comunità a prosperare.
