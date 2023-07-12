Cosa sono i contatori intelligenti?

In un periodo storico in cui consumo di energia ed efficienza sono temi sempre più discussi, i contatori intelligenti sono riusciti ad affermarsi come una soluzione innovativa per gestire e misurare in modo efficace l'energia domestica, commerciale e delle piccole imprese. Questi dispositivi digitali stanno gradualmente sostituendo le misurazioni tradizionali: nell'ultimo decennio, infatti, le installazioni di contatori intelligenti sono triplicate.1 I contatori intelligenti hanno rivoluzionato il modo in cui le società di servizi e i consumatori interagiscono con le risorse energetiche e presto rappresenteranno il 93% di tutti i sistemi di misurazione.2

A differenza della misurazione analogica (tradizionale), che richiede letture manuali dei contatori, la misurazione intelligente fornisce dati di consumo accurati e aggiornati che consentono alle società di servizi e ai consumatori di monitorare e gestire l'utilizzo di energia in modo più efficace.

I contatori intelligenti sono essenziali per la costruzione di infrastrutture di smart grid, un sistema di rete elettrica modernizzato che utilizza la tecnologia digitale per migliorare l'affidabilità, l'efficienza e la sostenibilità della distribuzione dell'elettricità.